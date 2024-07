Honda XR 300L Tornado 2025 chega às revendas em agosto

O resgate de nomes de sucesso já é uma tradição de décadas na Honda. Para além do aspecto mercadológico, tal prática visa propor motocicletas dentro de conceitos que se revelaram determinantes no passado com o melhor da tecnologia atual. Deste modo, a Honda atende plenamente os anseios dos mais exigentes motociclistas e os conecta a um espírito de sucesso permeado à forte tradição.

Uma rápida olhada pelo retrovisor exalta como grande exemplo a Africa Twin: surgida na virada dos anos 1980-1990, o modelo imediatamente se colocou como referência máxima em seu segmento. Uma década atrás, a Africa Twin ressurgiu evidenciando esta estratégia da Honda, uma inteligente simbiose entre as tecnologias mais atuais e conceitos de comprovada eficiência.

Mais recentemente, a Honda XRE 300 Sahara seguiu esta trilha de sucesso, que se repete agora com a XR 300L Tornado. Nome sonoro com passado brilhante, remetendo ao modelo dos anos 2000. A eficiência, solidez e adequação à proposta de motocicleta versátil, capaz de encarar trilhas e ser utilizada no dia a dia deu à Tornado pioneira um consenso favorável, que perdura até os dias de hoje.

A nova XR 300L Tornado nasce, portanto, sob o signo de sucesso. Sua formulação técnica permite enxergar grande receptividade pois une elementos de comprovada eficiência dinâmica como o chassi derivado da CRF 250F, off-road puro-sangue, cuja especificação técnica a levou a vitórias nas mais exigentes competições off-road, assim como elementos derivados da versátil XRE 300 Sahara, uma efetiva motocicleta multiuso que já conquistou o reconhecimento dos usuários.

A Honda XR 300L Tornado estará disponível na rede de concessionários Honda a partir de agosto. A garantia é de 3 anos, sem limite de quilometragem, mais óleo Pro Honda grátis em sete revisões (o fornecimento gratuito do óleo é válido a partir da 3ª revisão). O intervalo de manutenção é de 6.000 quilômetros ou 6 meses após a primeira revisão, que deve ocorrer com 1.000 quilômetros ou 6 meses. A opção de cor disponível é vermelha e o preço público sugerido base São Paulo/SP, que não inclui despesas com frete ou seguro, é de R$ 27.690,00

O design da Honda XR 300L Tornado se destaca pela efetiva raiz off-road, evidenciada pela escolha da sigla “XR”, que desde meados dos anos 1970 batizou modelos que aliavam eficácia, simplicidade e vocação para uso off-road. A novidade XR 300L Tornado evidencia esta herança através de características estéticas, como a linha plana do assento que invade a parte posterior do reservatório de combustível assim como pelas generosas aletas laterais plásticas, que protegem o tanque de metal de eventuais danos em uso off-road.

O caráter agressivo aplicado às formas e grafismos da XR 300L Tornado resulta em uma inegável harmonia, um aspecto estético atemporal mas definitivamente moderno e impactante. Elementos como o conjunto ótico frontal e sua essencial carenagem, o para-lama elevado, a rabeta essencial alinhada ao plano posterior do banco e a ponteira de escape, aderente ao corpo da motocicleta, expõem nitidamente o caráter de modelo on-off.

Neste contexto, merece destaque o posicionamento das pedaleiras e também a altura do banco em relação ao solo, de 890 mm, assim como a elevada distância livre do solo, de nada menos que 268 mm, medidas de referência em seu segmento e garantia de efetividade em uso extremo. Mesma filosofia se evidencia pela escolha de aros com predisposição para travas de pneu, equipamento específico para uso off-road.

Ao eventual passageiro, a XR 300L Tornado reserva uma ampla porção de assento ladeada de robustas alças de aço com revestimento de borracha para apoio das mãos, que em caso de uso solo podem ser utilizadas para amarração de bagagem. Tais alças são também adequadas para a movimentação da motocicleta em manobras ou em situações típicas do uso off-road.

Um aspecto importante que diferencia a XR 300L Tornado da Sahara 300 é a existência das coifas de proteção para as bengalas da suspensão dianteira. Tais componentes cumprem importante papel prático, protegendo a superfície das bengalas da poeira e pedras em uso off-road, como são elementos estéticos importantes, acrescentando robustez ao conjunto frontal. O mesmo cabe dizer sobre a escolha do preto para a pintura dos aros e da porção inferior das bengalas e balança de suspensão traseira.

O reservatório de combustível está protegido por abas laterais e um invólucro plástico superior, no qual se encontra a tampa tipo aeronáutico dotada de chave. A capacidade é de 13,8 litros (3,7 litros de reserva). A superfície lateral do tanque e sua conjunção com o assento facilita a necessária movimentação do piloto em pilotagem off-road.

A Honda XR 300L Tornado se vale do mesmo motor que equipa a Sahara 300. Trata-se do moderno monocilíndrico SOHC arrefecido a ar, de 293,5 cm3, cuja arquitetura privilegia o torque em baixas e médias rotações. Em virtude de alterações na caixa do filtro de ar, a potência máxima usando etanol é de 24,8 cv (24,3 cv com gasolina). o que representa diferença na ordem de 0,4 cv em relação ao motor que equipa a Sahara 300. Todavia, o torque máximo de 2,74 kgf.m (com etanol, 2,7 kgf.m com gasolina) foi mantido, e surge em regime levemente inferior de rotação.

A curva de torque que privilegia baixas rotações se traduz em um motor mais elástico, cuja entrega de torque consistente é característica especialmente adequada ao uso off-road, mas que também oferece vantagens no uso urbano por exigir menos trocas de marcha. Outro diferencial em relação à Sahara 300 é a relação da transmissão final: a XR 300L Tornado tem um conjunto coroa/pinhão 14/39 dentes enquanto a Sahara se vale de um conjunto 14/40 dentes, diferença que visa equalizar o desempenho mesmo havendo leve diferença na potência máxima destes modelos. Quanto as relações das seis marchas, não houve nenhuma alteração.

A embreagem é do tipo assistido deslizante, que proporciona pequeno esforço no acionamento da alavanca e segurança nas reduções de marchas mais extremas, umavez que o sistema limita uma eventual perda de aderência da roda traseira e consequente desestabilização. Assim como a Sahara 300, a XR 300L Tornado tem radiador de óleo, cujo posicionamento garante integridade ao componente em eventual tombo, comum na prática do off-road, como favorece a estabilidade térmica, o que amplia a durabilidade do motor.

A alimentação da XR 300L Tornado está a cargo do sistema de injeção eletrônica PGM-FI com tecnologia FlexOne, que permite abastecimento com gasolina ou etanol em qualquer proporção. O motor da nova Tornado atende amplamente as exigências da legislação PROMOT 5. (Fotos: Honda/Divulgação).