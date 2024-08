Honda NXR 160 Bros 2025 chega renovada e versão ABS

O invejável histórico de sucesso da Bros é resultado de uma perfeita adequação de sua proposta à realidade brasileira. Desde o início de sua produção, no início de 2003, a ágil trail conciliou robustez com economia, e uma grande capacidade de encarar caminhos de qualquer tipo.

A NXR Bros teve versões de 125 cc, 150 cc e, há praticamente uma década, a versão atual, equipada com o moderno motor de 160 cc. Em todas, um denominador em comum: a mecânica derivada da Honda CG. Tal fator certamente definiu a escolha da NXR Bros por muitos dos fãs da CG, desejosos por agregar à robustez e economia da Honda best-seller características típicas das trail, como as suspensões de maior curso e uma dirigibilidade melhor em terrenos ruins.

Enfim, a NXR Bros fez história, em 2023 alcançou a impressionante cifra de mais de 3 milhões de unidades produzidas, marco que merece ser comemorado. A evolução ao modelo segue o protagonismo com da Honda com o mercado brasileiro e para tal, nada melhor do que apresentar a nova geração da NXR 160 Bros, pois agora serão duas as Bros disponíveis: a versão dotada de frenagem CBS e a equipada com frenagem ABS.

A evolução técnica do modelo atual veio acompanhada de uma completa modernização no visual e inúmeros aperfeiçoamentos técnicos, que preservam plenamente o “espírito Bros”, feito de muita versatilidade e indiscutível resistência.

Mais moderna, mais competente e sempre parceira para diversos tipos de usos, as Honda NXR 160 Bros 2025 representam uma nova página de uma história de sucesso. O preceito de atender as necessidades de motociclistas da cidade e do campo para uso no trabalho, transporte ou lazer está plenamente preservado nas NXR Bros 2025.

O principal objetivo determinado para a nova geração a NXR 160 Bros foi oferecer uma marcante evolução estética acompanhada de pontuais ajustes técnicos. No processo que precede as decisões tomadas pelas diversas áreas da Honda – industrial, comercial e marketing –, a voz dos clientes é preponderante, algo natural em uma empresa cujo princípio é e sempre foi a busca da excelência.

Importante mencionar que, paralelamente a novas formas, a modernização da NXR Bros mirou elementos de grande relevância no âmbito da segurança e satisfação do usuário, como por exemplo a iluminação por LED no farol e lanterna traseira, um assento mais confortável e um quadro de instrumentos atraente e informativo.

Um item de muita utilidade, a porta USB-C para alimentar equipamentos eletrônicos como celulares e sistema de navegação, é outra novidade da NXR 160 Bros 2025. O dispositivo foi posicionado na proximidade do painel, de modo a permitir fácil acesso e ao mesmo tempo estar convenientemente protegido de intempéries.

A ergonomia da NXR 160 Bros 2025 foi outro ponto de grande evolução por conta de itens como o assento redesenhado, novo guidão, conformação do tanque diferente e o reposicionamento das pedaleiras. O resultado é uma postura mais relaxada para o condutor, que encontrará maior conforto para as pernas durante a pilotagem. A modificação na posição do condutor não alterou a distância do assento em relação ao solo, que foi contida ao mesmo valor da antiga NXR Bros, 836 mm.

O motor que equipa a NXR 160 Bros 2025 é derivado do usado na CG 160 em suas diversas versões. Trata-se de um monocilíndrico 4T arrefecido a ar com comando único de válvulas no cabeçote (OHC – Overhead Camshaft) que atua em balancins roletados.

O sistema de injeção de combustível PGM-FI (Programmed Fuel Injection) FlexOne permite o uso de etanol e gasolina em proporções variadas. A potência máxima da NXR 160 Bros 2025 é de 14,3 cv com etanol e 14,2 cv com gasolina, sempre a 8.000 rpm. O torque máximo é de 1,45 kgf.m com etanol e 1,44 kgf.m com gasolina, a 5.500 rpm. Outra novidade da NXR 160 Bros 2025 é o filtro de combustível separado da bomba, que reduzirá o custo de manutenção.

Os índices de emissões de CO (monóxido de carbono), HC (hidrocarbonetos) e os NOx (óxidos de nitrogênio) foram reduzidos em respeito ao PROMOT 5. O mesmo vale para as emissões evaporativas em virtude da instalação de um cânister, filtro destinado à absorção do vapor emanado pelo combustível. Também na medição de ruído parado houve decréscimo, alcançando índice abaixo ao valor estabelecido.

A NXR 160 Bros 2025 recebeu uma pequena alteração no câmbio de cinco velocidades: a quinta marcha está mais longa, o que na prática implica em um desempenho melhor com a mesma rotação do motor, favorecendo menor consumo em uso rodoviário. Quanto a embreagem, o sistema é o tradicional multidisco em banho de óleo.

O chassi tipo berço semiduplo de aço foi preservado na NXR 160 Bros 2025, uma garantia de robustez e estabilidade. Todavia, para incrementar comportamento dinâmico e a resistência em uso severo, a suspensão dianteira passou a ter tubos de 33 mmØ em substituição a suspensão anterior, com tubos de 31 mmØ. A alteração não comportou em mudança do curso da roda de 19 polegadas, que é de 180 mm. Na traseira, a suspensão do tipo monochoque oferece um curso de 160 mm à roda de 17 polegadas. Os pneus são os Pirelli MT60.

A NXR 160 Bros 2025 oferecerá duas opções de sistema de freios: ABS – Antilock Braking System e CBS – Combined Braking System. Na versão NXR 160 Bros ABS o sistema de um canal atua no disco dianteiro, de 240 mmØ com cáliper de pistão duplo de comando hidráulico. O freio traseiro, também a disco de 220 mmØ, tem cáliper de pistão simples de comando hidráulico. A NXR 160 Bros CBS se serve do mesmo tipo de discos de freios e cáliper. Ao acionar o pedal do freio traseiro, aproximadamente 30% da capacidade de frenagem é direcionada ao freio dianteiro simultaneamente, limitando o mergulho da motocicleta no momento da frenagem, favorecendo a redução de espaço de parada e mantendo a estabilidade, garantindo maior segurança ao usuário. O peso a seco de ambas versões da Honda NXR 160 Bros 2025 é de 125 kg.

As Honda NXR 160 Bros ABS e NXR Bros 160 CBS chegam na rede de concessionários Honda a partir de setembro. A garantia é de 3 anos, sem limite de quilometragem, mais óleo Pro Honda grátis em sete revisões (o fornecimento gratuito do óleo é válido a partir da 3ª revisão). O intervalo de manutenção é de 6.000 quilômetros ou 6 meses após a primeira revisão, que deve ocorrer com 1.000 quilômetros ou 6 meses.

O preço público sugerido, base São Paulo/SP, que não inclui despesas com frete ou seguro, é: Honda NXR 160 Bros CBS: R$ 20.490,00 (Cores disponíveis: Cinza e Vermelho) e Honda NXR 160 Bros ABS: R$ 21.390,00 (Cores disponíveis: Preto e Vermelho). (Fotos: Honda Motos/Divulgação).