Harmuch vence Corrida 1 da Master e fica em terceiro na Super

O piloto curitibano Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP/Luminary) foi ao lugar mais alto do pódio na Corrida 1 da categoria Super Master nesse sábado (15/06), durante a 3.ª etapa da Copa Hyundai HB20 2024, que está sendo realizada no Autódromo Potenza, em Lima Duarte-MG. A Copa Hyundai HB20 2024 faz parte evento nacional e neste fim de semana estará num Racing Day, onde ainda teremos as corridas da Copa Truck 2024 e NASCAR Brasil 2024, com corridas no sábado e domingo.

Durante os Treinos Livres, de sexta e sábado, Cláudio Harmuch conseguiu bom acerto no seu carro e passou a andar entre os cinco primeiros na Geral da categoria Super. No Treino Classificatório de sábado, Harmuch marcou o quinto tempo da Super, em 1min52s919, posição de largada da Corrida 1. Na largada, Harmuch ganhou duas posições e passou a imprimir bom ritmo de corrida, andando entre os líderes da categoria Super. Travou bom pega com Vasco Pedro pela 13.ª posição na Geral, como teve Safety Car na parte final da prova, manteve o terceiro lugar na Super. Com o bom rendimento na prova, ainda foi ao lugar mais alto do pódio da Super Master, com mais uma vitória.

Ao fim de 15 voltas, a vitória na categoria Super (Geral), foi de Gustavo Bortolozzo, com tempo de 27min47s287, seguido de Uli Dias, a 2s270, Cláudio Harmuch, a 3s005, Vinícius Bortolozzo, a 3s300, Bruno Massa, a 4s108, Leandro Parizotto, a 5s104, Sílvio Gatao, a 6s891, Marcelo Zebra (Master), a 8s450, e Wagner Pontes, a 9s342. Na Super Master, vitória de Cláudio Hartuch, seguido de Sílvio Gatao e Marcelo Zebra.

“Mais uma vez o meu carro estava muito bom para as disputas na categoria Super Master, como estava na etapa passada da Copa Hyundai HB20. Na corrida desse sábado consegui fazer uma boa tocada e brigar no pelotão intermediário, entre as categorias Elite e Super, numa disputa acirrada da décima à 15.ª posição, onde estavam os três primeiros da Super na Geral. Porém, fiquei travado por dois carros da categoria Elite e não pude subir para uma briga pela vitória na Super, mas a vitória na Master me rendeu a liderança do campeonato. Mas o meu carro está com bom rendimento e amanhã terei condições de “brigar” pela vitória na Super e na Master, para continuar a busca por títulos da Temporada 2024”, declarou Cláudio Harmuch (Unintere/ Place Investimentos XP/Luminary).

Confira a programação completa deste domingo em Lima Diarte-MG:

Domingo, 16 de junho – Abertura dos portões: 08h00:

08h00 – NASCAR Brasil – Warm Up;

08h15 – Copa Truck – Warm Up;

09h08 – NASCAR Brasil – Corrida 1;

09h40 – NASCAR Brasil – Pódio;

10h13 – Copa Hyundai HB20 – Corrida 2;

10h45 – Copa Hyundai HB20 – Pódio;

11h00 – Visitação aos Boxes;

11h10 – Desfile de Caminhões;

11h50 – Desfile de Pilotos;

12h30 – Copa Truck – Corrida 1;

13h03 – Copa Truck – Corrida 2;

13h30 – Copa Truck – Pódio;

13h45 – NASCAR Brasil – Grid Walk;

14h23 – NASCAR Brasil – Corrida 2;

14h45 – NASCAR Brasil – Pódio;

15h30 – Horário Promocional.

(Fotos: Vanderley Soares/Divulgação).