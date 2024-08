Harmuch vai em busca da vitória na 5.ª etapa em Cascavel

O piloto curitibano Cláudio Harmuch (Uninter/ Place Investimentos XP/Luminary) participa no fim de semana (30/08 a 01/09), da 5.ª etapa da Copa Hyundai HB20 2024, na categoria Super e Super Master, que será realizada no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, no Oeste do Paraná. A Copa Hyundai HB20 2024 faz parte evento nacional e neste fim de semana estará num Racing Day, onde ainda teremos as etapas da Copa Truck 2024 e da NASCAR Brasil 2024, com corridas no sábado e domingo.

Para o piloto Cláudio Harmuch (Uninter/Luminary), mais uma vez foi boa a sua participação na quarta etapa da Copa Shell HB20 2024, com as duas vitórias obtidas na categoria Super Master em Interlagos, andando sempre entre os primeiros na Geral da categoria Super, o que melhorou ainda mais a sua posição na classificação. “A etapa de Interlagos foi muito disputada, tanto na corrida do sábado, quanto na de domingo. Infelizmente também ficou marcada pelo acidente com o piloto curitibano Chris Bornemann, da Categoria Pro, com o adversário batendo em “T”, na sua porta do carro. Passado o susto, o Chris está se recuperando rapidamente e logo estará de volta às pistas conosco”, declarou Cláudio Harmuch.

Sobre as vitórias na Super Master e o pódio, em quarto lugar, na Geral na Corrida 2, Harmuch contou que, depois que escapou do acidente no início da corrida no domingo, travou boas disputas brigando entre a terceira e quinta posições. “Meu carro estava bem acertado e com bom rendimento do motor, com isso consegui fazer um bom trabalho nas Corridas 1 e 2. Mas agora, já estou focado na etapa desse fim de semana em Cascavel, pista de alta velocidade que eu gosto muito. E com o patrocínio da Uninter, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, junto ao apoio da Place Investimentos XP e da Luminary, vou em busca de mais duas vitórias na categoria Super Master, da Copa Hyundai HB20, para abrir ainda mais vantagem na liderança da Super Master e encostar nos líderes na Geral da Super, entrando de vez na “briga” pelo título de 2024. Mais uma vez, será um fim de semana de muito trabalho nessa categoria disputadíssima, com a participação dos melhores pilotos do Brasil em provas de Turismo, onde temos plenas condições de proporcionar boas corridas e brigar pelas vitórias. Vou em busca da primeira vitória na Geral dessa temporada e ampliar a vantagem na liderança da Super Master”, concluiu Cláudio Harmuch (Unintere/ Place Investimentos XP/Luminary).

Classificação:

Categoria Super: 1.º) Uli dias, 138 pontos; 2.º) Bruno Massa, 112; 3.º) Wagner Pontes, 105; 4.º) Cláudio Harmuch, 84; 5.º) Gustavo Smozinski, 79; 6.º) André Pedrotti, 70; 7.º) Leandro Parizotto, 63; e 8.º) Marcelo Zebra, 61.

Categoria Super Master: 1.º) Cláudio Harmuch, 164; 2.º) Marcelo Zebra, 130; 3.º) Sílvio Gatão, 126; e 4.º) Toni Salmeron, 33.

Confira a programação completa do fim de semana em Cascavel-PR:

Sexta-feira, 30 de agosto – Portões fechados ao púbico:

08h00 – NASCAR Brasil – Shakedown;

10h50 – Copa HB20 – Treino Livre;

11h25 – Copa Truck – Treino Livre Elite;

12h10 – Copa Truck – Treino Livre Pro;

13h30 – NASCAR Brasil – Treino Extra;

14h30 – Copa HB20 – Treino Livre;

15h10 – Copa Truck – Treino Livre Elite;

15h55 – Copa Truck – Treino Livre Pro;

16h40 – Copa HB20 – Treino Livre Duplas.

Sábado, 31 de agosto – Abertura dos portões: 08h00:

08h50 – NASCAR Brasil – Treino Livre;

09h40 – Copa HB20 – Treino Livre;

10h15 – Copa Truck – Treino Livre Elite;

11h00 – Copa Truck – Treino Livre Pro;

11h45 – Copa HB20 – Classificação;

12h35 – NASCAR Brasil – Treino Livre;

13h30 – Copa Truck – Classificação Elite;

13h52 – Copa Truck – Top Qualifying Elite;

14h12 – Copa Truck – Classificação Pro;

14h34 – Copa Truck – Top Qualifying Pro;

15h18 – Copa HB20 – Corrida 1;

16h45 – Ação Promocional Copa Truck;

17h35 – Ação Promocional NASCAR Brasil, Copa HB20 e Chevrolet.

Domingo, 1º de setembro – Abertura dos portões: 08h00:

08h45 – Copa Truck – Warm Up Pro;

09h00 – Copa Truck – Warm Up Elite;

09h30 – Desfile de Caminhões;

09h45 – Desafio dos Elétricos;

09h45 – Visitação aos Boxes;

10h15 – Grid Walk – NASCAR Brasil;

11h00 – NASCAR Brasil – Corrida 1;

12h48 – Copa HB20 – Corrida 2;

13h20 – Desfile dos pilotos;

14h00 – Copa Truck – Corrida 1;

14h30 – Copa Truck – Corrida 2;

15h15 – Ação Promocional NASCAR Brasil, Copa HB20 e Chevrolet;

16h15 – Ação Promocional Copa Truck.

(Fotos: Vanderley Soares/Divulgação).