Harmuch foi segundo na Corrida 1 da Super Master

O piloto curitibano Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP/Luminary) foi ao pódio na Corrida 1, da Copa Hyundai HB20 2024, na categoria Super Master, em segundo lugar, na sexta etapa que está sendo realizada no Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão, na Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Harmuch largou da sexta posição na Geral da Super e pole position da Super Master, e após 18 voltas de prova, recebeu a bandeirada final em sétimo na Super e segundo da Super Master.

Largando da sexta posição da categoria Super e em primeiro da Super Master, o piloto Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP), foi para a Corrida 1 da 6.ª etapa da Copa Shell HB20 2024, em busca de pódio nas duas categorias, para encostar mais nos líderes da categoria principal e ampliar vantagem na Master. Consegui fazer uma boa largada, mantendo a sexta posição na Geral boa parte da prova, se alternando entre a quinta e sexta posições, num bom “pega” com Leandro Parizotto até a 14.ª volta, quando entrou o Safety Car, para a retirada de carros acidentados. Na relargada para as três últimas voltas Marcelo Zebra entrou nessa disputa e acabou levando a melhor, ultrapassando Parizotto e Harmuch, assumindo o quinto lugar. Ao fim de 18 voltas, a vitória na categoria Super foi de Wagner Pontes, que completou as 18 voltas da prova no tempo de 26min41s608, seguido de Bruno Massa, a 0s276, Uli Dias, a 4s368, Thiago Arns, a 4s697, Marcelo Zebra (Master), a 5s550, Leandro Parizotto, a 6s623, Cláudio Harmuch (Master), a 7s590, e, Sílvio Gatao (Master), a 8s556.

“Consegui fazer uma boa corrida na primeira parte da prova, “brigando” muito com Leandro Parizotto pelo quinto lugar desde a largada. Quando entrou o Safety Car acho que relaxamos um pouco, pois na relargada, quando estávamos ainda na disputa pela quinta posição, nos descuidamos e o Marcelo Zebra conseguiu nos ultrapassar. Mas, São coisas de corrida e a minha briga pela liderança é com o Sílvio Gatao, que chegou em terceiro na Master, e ampliei um pouco mais essa vantagem. Agora vamos descansar e ver o vídeo da Corrida 1 para ver onde podemos melhorar, pois amanhã de manhã tem a Corrida 2, que é com o grid invertido nas quatro categorias e vamos para mais uma boa disputa em busca das melhores posições da prova”, declarou Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP/Luminary).

Resultado final – Corrida 1:

Categoria Super: 1.º) Wagner Pontes, 18 voltas em 26min41s608; 2.º) Bruno Massa, a 0s276; 3.º) Uli Dias, a 4s368; 4.º) Thiago Arns, a 4s697; 5.º) Marcelo Zebra, a 5s510; 6.º) Leandro Parizotto, a 6s623; 7.º) Cláudio Harmuch, a 7s590; 8.º) Sílvio Gatao, a 8s556; 9.º) Eduardo Duriguel, a 9s039; e 10º) Anderson Borges, a 24s184.

Categoria Super Master: 1.º) Marcelo Zebra, 18 voltas em 26min47s118; 2.º) Cláudio Harmuch, a 2s080; e 3.º) Sílvio Gatao, a 3s046.

Confira a programação de domingo (13/10) em Tarumã-RS:

08h00 – NASCAR Brasil – Warm Up;

08h15 – Copa Truck – Warm Up Pro;

08h30 – Copa Truck – Warm Up Elite;

09h08 – NASCAR Brasil – Corrida 1;

10h10 – Copa HB20 – Corrida 2;

11h00 – Visitação aos Boxes;

11h05 – Desafio dos Elétricos Chevrolet;

11h30 – Desfile de Caminhões Especiais;

11h45 – Desfile de Pilotos;

12h30 – Copa Truck – Corrida 1;

13h00 – Copa Truck – Corrida 2;

13h45 – NASCAR Brasil – Grid Walk;

14h23 – NASCAR Brasil – Corrida 2;

15h30 – Ação Promocional Copa Truck;

16h30 – Ação Promocional NASCAR Brasil, GM e HB20.

(Foto: Vanderley Soares/Divulgação).