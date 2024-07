Harman apresenta novidades em segurança e entretenimento

A Harman, empresa de tecnologia automotiva, subsidiária da Samsung Electronics Co. Ltd., focada em projetar experiências aos consumidores, apresenta seus mais recentes produtos para proporcionar experiências automotivas tangíveis e significativas para motoristas, passageiros e outros usuários. Em evento imersivo, a exposição Harman Explore, foi promovida pela empresa até a última sexta-feira (26/7) para convidados, em São Paulo (SP), exibindo demonstrações das novas tecnologias, a serem integradas pelas montadoras de veículos, elevando a um novo patamar, a experiência a bordo em relação à segurança, bem-estar, além do entretenimento.

Os produtos – desde o Ready Care, tecnologia que avalia e monitora a atenção visual e a carga cognitiva, pioneira no setor, que mantém os olhos e a mente dos motoristas na estrada, até o Ready Upgrade, módulo eletrônico avançado e intercambiável, desenvolvido para proporcionar serviços atualizados durante toda vida útil do automóvel – refletem as tecnologias e os recursos que os consumidores querem em seus veículos no presente e no futuro.

Além disso, cada novo produto apresentado na Harman Explore 2024 pode funcionar de maneira independente, oferecendo benefícios específicos, proporcionando uma experiência ampla, de segurança, bem-estar ou entretenimento ainda mais aprimorada. Todos os produtos Harman são projetados para atender aos rigorosos padrões e exigências do ambiente automotivo; uma proposta de valor que a Harman chama de “Consumer Experience, Automotive Grade”.

“Esta edição do Harman Explore no Brasil tem como objetivo demonstrar nosso compromisso com o consumidor e a indústria da mobilidade na América do Sul. Queremos transformar os automóveis em extensões de nossas vidas digitais, mostrando a capacidade da Harman de trazer inovação à nossa região, por meio das tecnologias já disponíveis em mais 50 milhões de veículos pelo mundo”, diz Flavio Sakai, diretor sênior da Harman para a América do Sul”.

Conheça as tecnologias apresentadas durante a Harman Brazil Explore 2024 (Techday), em São Paulo (SP):

Harman Ready Care – Tecnologia pioneira no setor de monitoramento em tempo real da carga cognitiva e atenção visual do motorista, o Ready Care, com sua capacidade única de fazer intervenções personalizadas e adaptadas, decifra quando o condutor está mentalmente distraído e/ou sonolento ao dirigir com base na atividade ocular, micromovimentos da face e dos olhos, na neurociência e no estado mental. O monitoramento dos sinais vitais importantes do motorista, como frequência cardíaca, intervalos entre batimentos e frequência respiratória é realizado por meio de uma câmera infravermelha, sem a necessidade do uso de quaisquer dispositivos externos por parte do condutor. Além disso, por meio da aquisição da CAARESYS pela Harman em setembro de 2022, o Ready Care agora incorpora sensores adicionais que detectam a presença de crianças ou outros ocupantes no veículo após a saída do motorista, permitindo com que a montadora emita um alerta ou uma notificação para informá-lo da situação.

Harman Ready Connect – É a mais recente unidade de controle telemática 5G da empresa, permitindo que as montadoras melhorem a escalabilidade e a capacidade de atualização dos produtos e avancem nos que diz respeito às experiências de mobilidade conectadas no veículo. Com ele, as montadoras podem atualizar a conectividade de seus veículos, de 4G para 5G com arquitetura de hardware e software altamente escalável. Trata-se de um avanço para a conectividade automotiva, além de coleta e armazenamento de dados em tempo real. Aproveitando a experiência de sua empresa controladora Samsung, a Harman desenvolveu sua antena inteligente implantada no Ready Connect, resultando em um design ideal com subsistema de antena integrado e desempenho de conectividade superior. A Harman anuncia o início de produção do Ready Connect previsto para o final deste ano em Manaus (SP).

Harman Ready Display – Lançado com o Neo QLED Auto, o Ready Display otimiza a performance, o preço e o design premium para atender a praticamente qualquer necessidade das telas dos veículos modernos. Esta novidade permite que as montadoras ofereçam visualização de última geração no veículo, aproveitando a tecnologia patenteada da Samsung, que a Harman traz agora para a indústria automotiva. Com designs elegantes e brilhantes, elementos UI/UX superiores e integração excepcional de hardware e sistema, esta solução inovadora de displays automotivos traz experiência visual incomparável no interior do veículo com ganhos, não somente nas questões de resolução, brilho e contraste, como também na presença real da imagem.

Harman Ready Upgrade – Assim como um smartphone precisa de atualizações de software para garantir que os usuários recebam os recursos e aplicativos de segurança mais recentes, os veículos também precisam de atualizações regulares. A Harman está lançando o Ready Upgrade para oferecer às montadoras e usuários de veículos um sistema eletrônico avançado e intercambiável desenvolvido para proporcionar serviços atualizados durante toda vida útil do automóvel. No Ready Upgrade, um software e um hardware inovadores permitem atualizações frequentes e eficientes da interface, combinando ainda as variadas funções do veículo como o rádio e velocímetro, do digital cockpit (são intercambiáveis), por exemplo.

Harman Ready Vision – O Ready Vision proporciona uma experiência audiovisual imersiva para auxiliar o motorista e criar uma viagem mais segura e conectada por meio do software de realidade aumentada (RA) e um hardware que faz a projeção das imagens com RA. O Ready Vision oferece às Montadoras, um produto completo que combina uma tela infinita com um grande campo de visão, alertas de áudio direcionais e tecnologia de RA para entregar o conteúdo certo, no momento certo, com o nível adequado de detalhes visuais. Como resultado, os motoristas recebem o nível ideal de informações que os ajudam a se concentrar na estrada à frente, elevando a segurança durante a condução. O Ready Vision será apresentado em duas versões:

Ready Vision QVUE – Oferece uma experiência com excelente desempenho visual capaz de fornecer as informações certas, como velocidade, distância percorrida, alertas e detalhes da viagem, no lugar certo para minimizar a distração e maximizar envolvimento. Aos OEMs, o QVUE oferece modularidade e escalabilidade com diferentes tamanhos de exibição, desde um cluster único até um que cobre todo o painel de coluna a coluna. Esta tela refletiva com capacidade HDR e tecnologia Samsung Neo QLED oferece qualidade de tela de alta resolução com cores vivas e ótica brilhante.

– Oferece uma experiência com excelente desempenho visual capaz de fornecer as informações certas, como velocidade, distância percorrida, alertas e detalhes da viagem, no lugar certo para minimizar a distração e maximizar envolvimento. Aos OEMs, o QVUE oferece modularidade e escalabilidade com diferentes tamanhos de exibição, desde um cluster único até um que cobre todo o painel de coluna a coluna. Esta tela refletiva com capacidade HDR e tecnologia Samsung Neo QLED oferece qualidade de tela de alta resolução com cores vivas e ótica brilhante. Já o Ready Vision AR HUD – É flexível e oferece desempenho superior combinado com um design exclusivo e compacto. O head up display do Ready Vision AR de alta performance, adiciona detecção de objetos tridimensionais com posicionamento preciso e baixa latência, ou seja, rede com tempo de resposta rápido. O software de realidade aumentada Ready Vision incorpora inteligência artificial, percepção de profundidade com imagens em tempo real, como tráfego, navegação 3D e alertas de perigo para aumentar a segurança do motorista.

(Fotos: Harman/Divulgação).