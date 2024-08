Harley-Davidson Pan America 1250 Special ganha rodas raiadas

A Harley-Davidson anuncia uma novidade para a Pan America 1250 Special™, motocicleta que promoveu a entrada da fabricante no segmento Adventure Touring. A partir do ano/modelo 2024/2024, a Pan America 1250 Special™ passa a ser comercializada com rodas raiadas desenvolvidas especialmente para o modelo, que chega às revendas com preço sugerido de R$ 119.900.

Construídas com aro em alumínio 6061 T6 para oferecer mais leveza, as novas rodas da Pan America 1250 Special™ permitem a instalação de pneus sem uso de câmara de ar e pneus radiais. As medidas dos pneus permanecem as mesmas da versão com rodas de liga leve, comercializada até então: 120/70 aro 19 na dianteira e 170/60 aro 17 na traseira. As rodas raiadas são, tradicionalmente, associadas a modelos com vocação para uso em pisos irregulares. Entretanto, a versatilidade é a marca registrada desse tipo de roda, que também apresenta bom desempenho no asfalto.

Além disso, as rodas raiadas apresentam algumas vantagens em relação às rodas de liga leve. Os raios que conectam o aro e o cubo, por estarem em grande quantidade por toda a roda, permitem uma distribuição mais uniforme da energia, tornando a roda raiada mais resistente a eventuais impactos durante a pilotagem, seja ao passar por obstáculos no fora de estrada, seja ao passar por buracos no asfalto.

O custo de manutenção é mais um ponto a favor das rodas raiadas. Em caso de danos – amassados, trincas ou empenamentos, por exemplo – os componentes estruturais, como aro e raios, podem ser substituídos individualmente. A Pan America 1250 Special™, equipada com o até então inédito motor Revolution™ Max 1250, propulsor de 1.252 cm³ que entrega 150 hp de potência e 128 Nm de torque, chegou ao mercado lançando tendência no segmento Adventure Touring.

Um dos destaques do modelo é a suspensão eletrônica semi-ativa, que se adapta de acordo com a configuração selecionada pelo proprietário ou por um dos cinco modos de pilotagem disponíveis (Road, Sport, Rain, Off-Road e Off-Road Plus). Além disso, há o recurso de redução automática da altura ao parar a motocicleta, item que permite a pilotos de menor estatura colocar os pés no solo com mais conforto.

Freios ABS e controle de tração atuantes em curvas, assistente de partida em rampa, farol adaptativo, mitigação de levantamento da roda dianteira e sistema de monitoramento da pressão dos pneus completam o amplo pacote eletrônico do modelo.

As configurações gerais da moto, assim como a seleção dos modos de pilotagem, podem ser realizadas através de comandos nos punhos e visualizadas na tela TFT colorida de 6,8 polegadas. A Pan America 1250 Special™ também permite conexão via Bluetooth e uso da navegação via GPS – esta, somente com o uso do aplicativo da Harley-Davidson.

A Pan America 1250 Special™ com rodas raiadas, originalmente, é equipada com os pneus Michelin™ Scorcher Adventure. Com a chegada das novas rodas, porém, a Harley-Davidson passa a oferecer uma opção para motociclistas que desejarem adquirir a moto com uma configuração mais voltada para o off-road: pneus Michelin™ Anakee Wild e recalibragem do módulo de controle do motor para uso exclusivo em terrenos acidentados. (Fotos: Harley-Davidson/Divulgação).