GWM prorroga a campanha de pagamento de 100% da tabela Fipe

Devido ao grande sucesso da nova campanha de vendas da GWM Brasil, a montadora decidiu prorrogá-la até o dia 30 de setembro, proporcionando mais uma semana para que o consumidor possa adquirir um GWM zero-quilômetro. Nesta ação, a autotech está oferecendo 100% do valor da Tabela Fipe na compra do carro usado para aqueles clientes que desejam trocá-lo por qualquer ORA 03 (incluindo as versões Skin, GT e GT Approve) ou por um Haval H6 GT. A oferta é válida em todas as 73 concessionárias da GWM no Brasil.

“Agora, mais clientes poderão aproveitar as condições exclusivas de 100% da tabela Fipe no carro usado e taxa zero em até 36 vezes. É a nossa maneira de facilitar ainda mais o acesso aos veículos híbridos e elétricos da GWM”, afirma Alexandre Oliveira, Diretor de Vendas e Desenvolvimento de Rede da GWM Brasil.

Para usufruir das vantagens da compra do usado por 100% do valor da tabela, o veículo deve se enquadrar em alguns critérios: fabricação nacional, ano/modelo a partir de 2021, com no máximo 10.000 km rodados por ano, em boas condições, pintura original, sem avarias e/ou problemas mecânicos, com todas as revisões de fábrica. O valor total do usado também precisa seguir algumas condições específicas, que estão detalhadas no site da GWM.

Somada a esta oferta exclusiva, os interessados ainda vão contar com diversas condições especiais que já estavam sendo oferecidas, como taxa com juro zero em planos que chegam a até 36 meses para toda linha Haval H6 e ORA 03. Também foi mantido o programa de Recompra Garantida, que garante ao cliente no futuro a recompra do seu GWM seminovo por 80% do valor da tabela Fipe.

Os compradores de veículos da GWM ganharão ainda licenciamento grátis e, no caso na compra de um modelo elétrico ou híbrido plug-in, também receberão gratuitamente um wallbox da marca GWM de 7 kW. Interessados no ORA 03 GT terão direito ao seguro grátis por um ano, mas neste caso não poderão optar também pela taxa zero.

Adicionalmente a todas essas vantagens, a autotech está oferecendo 2 anos do seu Pacote Tranquilidade, que consiste em um carregador portátil de 3,6 kW para tomadas 220V, a Proteção Total de dois anos para a bateria em caso de danos físicos ou elétricos (além da garantia de fábrica de 8 anos ou 200.00 km), Tag GWM/Veloe por um ano para pedágios e cancelas de estacionamento e a conveniência do serviço exclusivo Tomorrow Assistance, formado por oficina remota para revisões, pequenos reparos e carro cortesia. (Foto: GWM/Divulgação).