GWM lança marca off-road no Brasil com o bruto Tank 300 especial de R$ 350 mil

A GWM anunciou o lançamento da TerraForce, sua nova submarca criada exclusivamente para o mercado brasileiro de veículos 4×4. A estreia ocorre com o lançamento do GWM Tank 300 TerraForce, uma série especial limitada a 300 unidades. O SUV híbrido plug-in flex tem preço sugerido de R$ 350.000 e chega às concessionárias da rede a partir desta quinta-feira (20).

Desenvolvido pelo Centro de Design e Experiência do Usuário da marca no Brasil, o utilitário esportivo combina a vocação fora de estrada a um pacote estético e funcional diferenciado. Entre as novidades exclusivas da versão estão a cor especial Cinza Zenith, grade frontal redesenhada, rodas de liga leve reforçadas de 18 polegadas e rack de expedição no teto capaz de suportar até 75 kg com o veículo parado e 50 kg em movimento. A adição do rack elevou a altura total do modelo para 1.960 mm.

Limitada a 300 unidades, a série especial vem com rodas de liga leve de 18 polegadas e emblemas da submarca brasileira estampados na carroceria. Foto: Divulgação/GWM

Novo GWM Tank 300 TerraForce – O que mudou?

Por dentro, a série especial traz melhorias de conveniência focadas em longas viagens. Os bancos dianteiros ganharam ventilação também no encosto, somando-se à ventilação de assento já existente. O assento do motorista passou a contar com oito modos de massagem eletrônica.

A cabine mantém a central multimídia com tela de 12,3 polegadas integrada ao painel de instrumentos do mesmo tamanho, acabamento em couro Nappa, teto solar elétrico e sistema de cancelamento eletrônico de ruído, operado em conjunto com vidros duplos acústicos. A segurança fica a cargo do pacote ADAS Nível 2+ de assistentes de condução e de seis airbags.

A cabine do utilitário conta com duas telas digitais de 12,3 polegadas, acabamento em couro Nappa e sistema ativo de cancelamento de ruídos. Foto: Divulgação/GWM

Qual é o motor e a autonomia do Tank 300 TerraForce?

O modelo preserva o conjunto mecânico do Tank 300 PHEV Flex, combinando um motor 2.0 turbo a combustão a um motor elétrico acoplado ao câmbio de nove marchas. A potência combinada é de 394 cv e o torque atinge 750 Nm, permitindo acelerar de 0 a 100 km/h em 6,8 segundos.

A bateria de 37,1 kWh garante uma autonomia de 74 km em modo puramente elétrico, conforme a medição do ciclo Inmetro. Construído sobre chassi e equipado com tração 4×4 com reduzida, o SUV traz bloqueios eletrônicos de diferencial dianteiro e traseiro, nove modos de condução e capacidade para atravessar trechos alagados de até 700 mm.

O GWM Tank 300 TerraForce traz a nova cor Cinza Zenith, grade frontal exclusiva e rack de expedição no teto para cargas de até 75 kg. Foto: Divulgação/GWM

Quem são os concorrentes e como é a experiência do cliente?

No mercado brasileiro de utilitários de grande porte e com aptidão fora de estrada, o modelo disputa a atenção do consumidor com SUVs construídos sobre chassi como Toyota SW4 e Chevrolet Trailblazer, além do Ford Bronco Sport.

Os 300 compradores da edição TerraForce receberão um kit de boas-vindas colecionável contendo boné, garrafa térmica, lanterna, abridor de garrafas, capa de couro para o manual e carta assinada pela diretoria da empresa. A marca também disponibilizará um canal de atendimento ao cliente (SAC) exclusivo para os proprietários da nova versão.