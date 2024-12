GWM lança mapa de estações de recarga em seu aplicativo

A GWM anuncia um novo recurso no aplicativo My GWM: o mapa de estações de recarga. Com essa novidade, os usuários poderão viver uma experiência ainda mais completa, facilitando a localização, desbloqueio, acompanhamento e pagamento das recargas, tudo diretamente pelo app.

“Estamos muito empolgados em oferecer aos nossos clientes um mapa de estações de recarga integrado ao nosso app. Esse é um passo importante para proporcionar uma experiência mais prática e conectada. Com a possibilidade de localizar a estação, traçar a rota e realizar o pagamento diretamente no app, queremos facilitar ainda mais o dia a dia de Havaleiros e Oráculos”, comenta Marcelo Valdivia, Gerente de Canais Digitais da GWM Brasil.

São diversas as vantagens para os usuários, desde a localização, rota traçada automaticamente com Waze ou Google Maps, habilitação do carregador, acompanhamento da recarga e pagamento diretamente pelo app. Com essa nova funcionalidade, o app My GWM – que combina a função de rede social e comunidade colaborativa para donos e amantes da marca, aliadas ao serviço de monitoramento, controle do veículo e, ainda, ferramenta de compra online – passa a ser um facilitador na hora do cliente recarregar seu Haval H6 e ORA 03.

O software foi desenvolvido em parceria com a Voltbras, empresa especializada em software de gestão de recargas. O mapa, que está em fase de testes, já está disponível para todos os usuários, desde que possuam um cartão de crédito cadastrado no app. São mais de 180 pontos de recarga mapeados, além das concessionárias GWM que também possuem carregadores de carga rápida. O pagamento das recargas será realizado diretamente através do aplicativo, com o valor cobrado pela empresa responsável pela estação, aparecendo na fatura do usuário como “Recarga VE”. (Foto: GWM/Divulgação).