GWM Hydrogen recebe o Governador do Rio Grande do Sul

A FTXT, subsidiária da GWM na China focada no desenvolvimento de tecnologias de energia de hidrogênio, recebeu a vista do Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, em suas instalações na cidade de Baoding, China. Nos mercados fora da China, a FTXT adota a marca GWM Hydrogen. Realizado com o objetivo de estreitar laços e conhecer as operações, o encontro representou um marco importante para a colaboração internacional no setor de inovação e sustentabilidade energética.

Durante a visita, o Governador Eduardo Leite estava acompanhado por autoridades e empresários gaúchos que discutiram as perspectivas de desenvolvimento conjunto de tecnologias voltadas para a energia limpa e soluções inovadoras no campo do hidrogênio. A GWM Hydrogen, que desempenha um papel crucial no avanço da tecnologia de hidrogênio com foco na mobilidade e geração de energia, tem investido fortemente em pesquisas e desenvolvimento de novos produtos e soluções sustentáveis.

“A tecnologia de hidrogênio é uma das grandes promessas para o futuro da energia limpa, e estamos entusiasmados em compartilhar os avanços que estamos fazendo com o Governo do Rio Grande do Sul. Esta visita é uma demonstração do compromisso da GWM Hydrogen com a sustentabilidade e a inovação”, destacou Ricardo Bastos, Diretor de Assuntos Institucionais da GWM Brasil.

A visita à GWM Hydrogen consolidou ainda mais a relação entre a China e o Rio Grande do Sul, destacando o potencial para a troca de conhecimento e o desenvolvimento de soluções energéticas sustentáveis, alinhadas aos objetivos globais de reduzir a emissão de gases de efeito estufa e promover a transição para fontes de energia mais limpas e eficientes. (Foto: GWM/Divulgação).