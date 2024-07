GWM conquista prêmio ClienteSA 2024 com a Bosch Service Solutions

A GWM Brasil e a Bosch Service Solutions receberam o Prêmio ClienteSA, da GRUBE & Associados, na categoria “Líder em Projetos com Concepção de BPO (Business Process Outsourcing)”. Foram mais de 200 inscritos e as empresas conquistaram a medalha de bronze com o projeto “Bosch acelera atendimento ao cliente da GWM”, sendo a única fabricante de automóveis a vencer nesta categoria.

“Ter o cliente em primeiro lugar é um de nossos pilares e recebermos mais um prêmio reconhecendo um valor tão importante para nós é motivo de muito orgulho e alegria. Com a parceria da Bosch, estamos construindo e proporcionando um atendimento humanizado que tem nos auxiliado a estreitar o relacionamento com os donos de Haval H6 e ORA 03”, comenta Lucíola Almeida, Head de Customer Experience da GWM.

“Este reconhecimento é resultado do nosso compromisso em oferecer um atendimento de excelência aos nossos clientes, representa nosso esforço conjunto em criar um serviço de atendimento personalizado, com estratégias inovadoras e conquista do selo RA1000 em tempo recorde. Este prêmio é mais uma prova do sucesso e impacto positivo desse projeto em nossa empresa e na satisfação dos nossos clientes”, declara Helio Duenha, Diretor da Bosch Service Solutions América Latina.

O projeto “Bosch acelera atendimento ao cliente da GWM” conta todo o processo de cocriação do serviço de atendimento aos clientes da GWM Brasil, que envolveu estratégias personalizadas para o B2B e B2C, consultoria e treinamento de User Experience, automações e com a conquista do selo RA1000 em apenas quatro meses de existência da marca. O RA1000 é o mais alto nível de reconhecimento concedido pelo site Reclame Aqui – um dos maiores portais de reclamações de consumidores do Brasil – às empresas que possuem os melhores atendimento e relacionamento com seus clientes. Este é o segundo prêmio que as marcas conquistam com esse projeto, sendo o primeiro o prêmio da Smart Customer 2024.

“Receber mais um prêmio em conjunto com a Bosch Service Solutions mostra como essa parceria deu certo! Nosso atendimento está entre as melhores práticas para relacionamento com clientes e isso nos dá muito orgulho”, ressalta Ricardo Bastos, Diretor de Assuntos Institucionais da GWM.

O Prêmio ClienteSA representa a versão brasileira do Prêmio ALOIC LATAM, premiação que reconhece as melhores práticas das empresas em seu relacionamento com clientes, na América Latina, realizado e organizado pela Aloic, Alianza Latinoamericana de Organizaciones para la Interacción con Clientes, cuja instituição a Grube & Associados é sócia-fundadora. (Foto: GWM/Divulgação).