GWM Brasil bate recorde de vendas em 2024

A GWM Brasil bateu seu recorde anual de vendas, atingindo 29.218 unidades em 2024 e superando o volume registrado no ano anterior (a partir de maio), que foi de 11.479 unidades. Esse desempenho impressionante reflete não apenas o sucesso de suas duas linhas de produto, Haval H6 e ORA 03, mas também o reconhecimento crescente de sua marca no mercado.

“Estamos muito satisfeitos com os resultados obtidos em 2024. Alcançar a marca de mais de 29 mil unidades é um reflexo do nosso compromisso em oferecer produtos de alta qualidade, aliados a um atendimento excepcional ao cliente. Este crescimento é um passo importante em nossa jornada e reforça a confiança que os consumidores têm na nossa marca. Para 2025, estamos mais do que ansiosos com o início da produção da fábrica e a chegada de novos produtos”, destaca Diego Fernandes, COO da GWM Brasil.

Com um crescimento robusto de mais de 154% em relação a 2023, a GWM continua consolidando sua posição no mercado brasileiro, atendendo às necessidades de seus clientes e inovando constantemente. Reflexo disso são as 23 premiações recebidas, superando o número de prêmios conquistados em 2023 e consolidando o Haval H6 como o híbrido mais premiado do Brasil.

Para acompanhar o aumento de vendas, a montadora comemora a marca de 100 pontos de venda em operação no Brasil, sendo 79 concessionárias plenas e 21 lojas em shoppings. O número foi alcançado com a inauguração de 12 novas unidades em diferentes estados ao longo do mês de dezembro. As novas concessionárias são fruto de parcerias com importantes grupos do setor automotivo brasileiro e ficam localizadas em: Araçatuba (SP), Caruaru (PE), Cascavel (PR), Dourados (MS), Florianópolis (SC), Indaiatuba (SP), Lages (SC), Petrópolis (RJ), Pouso Alegre (MG), Recife (PE), Rondonópolis (MT) e Sinop (MT).

Em 2024 a marca também transformou a maneira como os consumidores financiam veículos com o Financiamento Online GWM, realizado em parceria com o Mercado Livre. Os clientes podem realizar todo o processo de financiamento, desde a simulação até a aprovação e contratação, de forma completamente online e em poucos passos. A aprovação do crédito é quase instantânea, com tempo de resposta de até 60 segundos.

Ainda sobre inovação, a autotech lançou o GWM Assinatura com parceiros especializados no setor de locação para cuidar de toda a parte operacional, os quatro maiores do Brasil: Localiza, Unidas, Movida e LM. O programa proporciona diversas facilidades para o cliente ao permitir que a jornada digital seja a mesma para a compra ou a assinatura do veículo, pelo site oficial da GWM Brasil.

Com o crescimento das vendas e o início da produção na fábrica de Iracemápolis (SP), o objetivo para 2025 é continuar investindo nos serviços de Pós-Venda e atendimento ao cliente. O GWM Delivery foi um marco no mercado nacional, ao garantir que o cliente possa receber seu carro onde quiser, em qualquer um dos 5.570 municípios do país, sendo assim a única montadora a oferecer cobertura em 100% do território nacional.

Há também a conveniência de realizar todo o processo de compra de maneira online, por meio da plataforma do Mercado Livre, sem precisar sair de casa, e o serviço de oficina remota, que permite fazer revisões e pequenos reparos onde o cliente indicar.

A GWM ainda oferece garantia de 5 anos para seus veículos híbridos e elétricos, sem limite de quilometragem e válida tanto para uso particular quanto comercial, uma inovação no mercado brasileiro. Adicionalmente há a garantia da bateria do conjunto elétrico de 8 anos ou 200 mil km, além da exclusiva proteção total de 2 anos, válida para danos mesmo em casos de acidente ou mal uso do equipamento.

Prêmios em 2024

A GWM Brasil chegou ao fim de 2024 com 23 prêmios conquistados, reforçando seu compromisso com a excelência e a inovação no mercado automotivo. Superando o número de prêmios conquistados em 2023, o grande destaque do ano ficou para a linha Haval H6, que venceu 12 premiações e se consolidou como o híbrido mais premiado do Brasil. Dentre as principais conquistas estão o Melhor Compra, da Quatro Rodas; Guia Qual Comprar, da Autoesporte, e Prêmio UOL Carros e Mobilidade Estadão, entre outros. Além disso, o GWM Haval H6 também conquistou prêmios que valorizam seu reduzido valor de manutenção, como o Menor Custo de Uso, da Quatro Rodas, ou a baixa desvalorização no mercado de usados, como o Maior Valor de Revenda, da Agência AutoInforme.

O GWM ORA 03, que comemorou um ano do lançamento em dezembro, também levou para casa sua parcela de troféus. Além do Motorgrid Car Awards 2024, o modelo foi destaque como carro mais tecnológico no Ranking Exame Casual Melhores Carros do Ano 2024 e ainda venceu a categoria de Elétricos até R$ 200 mil no Melhor Compra, da Quatro Rodas, e no Prêmio L’Auto Preferita.

Como marca, a GWM Brasil foi a vencedora da segunda edição do Mercado ADs Awards. Com a campanha “Hello Brasil. O Amanhã Chegou”, conquistou o Prêmio Effie Awards Brasil, organizado pelo Meio & Mensagem. Ainda, juntamente com a Bosch, conquistou três importantes premiações devido ao seu projeto de Experiência e Relacionamento com o Cliente.

Confira a lista completa de premiações:

Prêmios para Haval H6:

Melhor Compra, da Quatro Rodas:

1º lugar Híbridos até R$ 300 mil (Haval HEV);

1º lugar Híbridos acima de R$ 300 mil (Haval H6 GT).

Menor Custo de Uso, da Quatro Rodas:

2º lugar na categoria SUVs Híbridos (Haval H6 HEV).

Pesquisa Os Eleitos, da Quatro Rodas:

SUV Médio (Haval H6).

Guia Qual Comprar, da Autoesporte:

Melhor Híbrido (Haval H6 PHEV).

Mobilidade Estadão:

Híbrido acima de R$ 200 mil (Haval H6).

Prêmio UOL Carros:

Melhor Híbrido (Haval H6).

Maior Valor de Revenda, da AutoInforme:

SUV Médio Híbrido (Haval H6).

Mobilidade Limpa, da AutoInforme:

SUV Médio híbrido (Haval H6 HEV).

Prêmio Trend Car, do portal Terra:

SUV híbrido Plug-in (GWM Haval H6 PHEV19).

Prêmio Top Car TV:

Melhor Híbrido até R$ 249.999 (Haval H6 PHEV19).

Prêmio L’Auto Preferita, do portal Carsughi:

Híbrido Premium PHEV (Haval H6 PHEV19).

Melhores do Ano, da CarPoint News/Revista Torque:

Melhor Híbrido (Haval H6).

Prêmios para ORA 03:

Melhor Compra, da Quatro Rodas:

1º lugar Elétricos até R$ 200 mil (ORA 03 Skin).

Prêmio Exame:

Carro mais tecnológico até R$ 150 mil (ORA 03 Skin).

Prêmio L’Auto Preferita, do portal Carsughi:

Elétrico até R$ 200 mil (ORA 03 Skin).

Motorgrid Car Awards:

Melhor Elétrico Compacto (ORA 03).

Prêmios para a marca GWM:

Melhores do Ano, da CarPoint News/Revista Torque:

Melhor Executivo de Montadora (Ricardo Bastos).

ADs Awards, Mercado Livre:

Categoria Não Endêmicos (GWM).

Smart Customer 2024 (junho):

Bronze na categoria Líder em Projetos com Concepção BPO (GWM e Bosch).

Prêmio ABT:

Prata na categoria Jornada do Cliente e Gestão de Qualidade (GWM e Bosch).

Prêmio Cliente SA 2024 com Bosch:

Ouro na categoria Gestão da Experiência do Cliente (GWM e Bosch).

Effie Awards, do Meio & Mensagem:

Prata na categoria Novos Negócios (GWM com campanha Hello, Tomorrow).

(Fotos: GWM Brasil/Divulgação).

Linha GWM Ora 03.