GWM anunciará condições imperdíveis em Live no sábado

A GWM Brasil realizará uma Live especial neste sábado, 14 de setembro, às 11 horas, para anunciar condições imperdíveis para quem pretende adquirir um modelo da GWM, que vão de benefícios especiais em financiamento à gratuidade de wallbox, licenciamento e seguro, entre outras ofertas.

Os interessados poderão acompanhar a Live diretamente pelo canal da GWM no YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=2owEXttvWVE) e no Instagram, que contará com a participação de Diego Fernandes, COO da GWM Brasil; Andre Leite, Diretor de Marketing e Produto; e Alexandre Oliveira, Diretor de Vendas e Desenvolvimento de Rede. Todas as 72 concessionárias da GWM no Brasil estarão envolvidas na ação, que também contará com eventos presenciais nos locais de venda.

“Estamos trazendo ofertas imperdíveis para reforçar nosso compromisso com a experiência do cliente, oferecendo soluções que facilitem a compra de um veículo GWM e tornem esse processo mais conveniente e acessível”, afirma Diego Fernandes, COO da GWM Brasil.

Na parte de financiamento, a GWM vai disponibilizar para toda a sua linha Haval H6 ou ORA 03, taxa com juro zero em planos que chegam a até 36 meses. Haverá ainda o programa de Recompra Garantida, que garante ao cliente no futuro a recompra do seu GWM seminovo por 80% do valor da tabela Fipe.

Adicionalmente, também será oferecido um bônus que pode chegar a R$ 20 mil para os clientes que quiserem utilizar o seu carro usado atual na troca por qualquer modelo zero km da GWM.

Os benefícios não param por aí. A Live ainda vai anunciar que todos os compradores de veículos da GWM ganharão licenciamento grátis e, no caso na compra de um modelo elétrico ou híbrido plug-in, também receberão gratuitamente um wallbox da marca GWM de 7 kW. Interessados no ORA 03 GT terão direito ao seguro grátis por um ano, mas neste caso eles não poderão optar também pela taxa zero.

Somadas a todas essas vantagens, a autotech vai oferecer 2 anos do seu Pacote Tranquilidade, que consiste em um carregador portátil de 3,6 kW para tomadas 110V ou 220V, Proteção Total de dois anos para a bateria em caso de danos físicos ou elétricos (além da garantia de fábrica de 8 anos ou 200.00 km), Tag GWM/Veloe por um ano para pedágios e cancelas de estacionamento e a conveniência do serviço exclusivo Tomorrow Assistance, formado por oficina remota para revisões, pequenos reparos e carro cortesia.

Mais detalhes sobre as ações serão revelados durante a Live.

Live GWM Brasil:

Data: 14 de setembro de 2024;

Horário: 11 horas;

Transmissão: Canais oficiais da GWM no YouTube e Instagram.

(Fotos: GWM/Divulgação).

GWM Ora 03 com taxa zero em até 36 meses.