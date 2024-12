Grupo J.Toledo/JTZ fecha 2024 com onze lançamentos

O ano de 2024 foi marcante para o grupo J.Toledo/JTZ Motos, representante no Brasil das marcas Suzuki, Suzuki Haojue, Zontes, Kymco e Hisun. Ao longo do ano, foram lançados incríveis onze modelos, uma média de quase um lançamento por mês.

“Além disso, conseguimos superar a expectativa de produção e de vendas. E estamos fechando o ano com uma nova parceria. A partir deste mês de dezembro, a Motul passou a ser a fornecedora oficial de fluidos e lubrificantes para as motos das nossas marcas”, destaca a diretora de Marketing, Fernanda Toledo.

Confira os principais momentos de 2024 do grupo J.Toledo/ JTZ:

Em abril, demos início ao calendário de eventos do grupo com um dos maiores lançamentos da nossa história. Lançamos de uma só vez sete modelos da linha 350 cilindradas da Zontes: T350, T350x, V350, R350, S350, GK350 e 350E.

E maio, mais um importante lançamento, a linha 800 cilindradas da Suzuki. Foram lançadas a Bigtrail V-Strom 800DE, para completar a família V-Strom, e a Naked mais premiada da categoria, nacional e internacionalmente, a GSX-8S.

Em junho, participamos do Festival Interlagos, o maior evento do setor de duas rodas do Brasil. Nosso estande foi um dos mais visitados do evento. Durante o festival, apresentamos a Hayabusa 25 anos, uma edição especial e limitada do mais icônico modelo da Suzuki. Todas as 60 unidades especiais de colecionador produzidas no Brasil foram vendidas.

Em agosto, lançamos um projeto inédito, o Suzuki Ride Experience, um test ride itinerante que está percorrendo nossa rede de concessionárias em todo o país.

Já em outubro, lançamos a Kymco AK550 Premium. Com um design elegante e moderno, a maxi-scooter chegou ao Brasil para levar o conceito de estilo de vida “premium” a outro nível. Sua estrutura de suspensão exclusiva, o inovador para-brisa elétrico com múltiplas posições, farol de circulação diurna atualizado e muita tecnologia oferecem um desempenho líder na categoria e o máximo prazer de pilotagem.

Neste mês de dezembro, mais um lançamento Kymco: a aguardada maxi-scooter Downtown 350i TCS. O modelo combina três elementos essenciais: esportividade, touring e conforto, a verdadeira definição do conceito “Sport Touring confort ”.

E para fechar o ano, anunciamos a parceria com a Motul, que passa a ser a fornecedora oficial de fluidos e lubrificantes para as motos de todas marcas representadas pelo grupo. A partir de agora, todos os modelos Suzuki, Suzuki Haojue, Zontes, Kymco e Hisun, produzidos no Polo Industrial de Manaus, contarão com primeiro enchimento de óleo Motul.

“Foi um ano intenso, mas muito produtivo e recompensador pra todo nosso grupo. E para 2025 teremos muitas novidades. Nos aguardem”, adianta Fernanda. (Fotos: J.Toledo/JTZ/Divulgação).