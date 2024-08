Goodyear lança o pneu Eagle F1 Asymmetric 6 no Brasil

A Goodyear, uma das maiores fabricantes de pneus do mundo e que está há mais de 100 anos no Brasil inova mais uma vez e apresenta para o mercado brasileiro o que existe de melhor em pneus da alta performance, o Eagle F1 Asymmetric 6, que promete redefinir os padrões de performance do segmento.

Desenvolvido com as mais recentes tecnologias, o Eagle F1 Asymmetric 6 é projetado para oferecer uma experiência de condução superior, atendendo às expectativas dos motoristas mais exigentes. Além de entregar uma melhoria impressionante em resistência ao rolamento, o modelo oferece excelente aderência em condições secas e molhadas, estabilidade nas curvas, condução esportiva e emissões de ruído reduzidas, graças às tecnologias exclusivas Dry Contact Plus e Wet Braking Pro. Além disso, as inovações do Eagle F1 Asymmetric 6 incluem uma forma aerodinâmica da parede lateral para gerenciar a turbulência e o fluxo de ar ao redor do pneu e da lateral do veículo.

O Eagle F1 Asymmetric 6 apresentou resultados superiores a seu antecessor em dirigibilidade e frenagem em pista molhada, dirigibilidade e frenagem em pista seca, e resistência ao rolamento. O modelo chega ao Brasil em 23 medidas desde o aro 17 até o aro 22.

Tecnologia Dry Contact Plus

Com a inovadora tecnologia Dry Contact Plus, o Eagle F1 Asymmetric 6 eleva o desempenho em pistas secas, oferecendo uma área de contato ao solo adaptativa capaz de se ajustar de acordo com às variações de carga e estilo de direção. Isso assegura estabilidade e a precisão da direção, proporcionando ao motorista maior aderência e reatividade, especialmente em manobras extremas.

Tecnologia Wet Braking Pro

O desempenho excepcional do Eagle F1 Asymmetric 6 em pistas molhadas é garantido graças à Tecnologia Wet Braking Pro. O composto da banda de rodagem conta com um sistema de resina inovador, que permite que o pneu tenha mais micro-contato com o solo e melhore a frenagem e a pilotagem em condições úmidas ou molhadas.

Redução de Ruído

A Goodyear utiliza tecnologia de ponta para minimização de ruído no Eagle F1 Asymmetric 6. O design de lâminas mais finas nos blocos centrais oferece menor geração de ruído, e o sulco chanfrado radial ajuda a amortecer ainda mais as frequências de ruído.

“O lançamento do Eagle F1 Asymmetric 6 no Brasil reforça o compromisso da Goodyear em oferecer produtos de alta qualidade, que atendem às necessidades específicas dos nossos clientes,” afirma Debora da Cruz, diretora de Marketing da Goodyear do Brasil. “Com inovações desenvolvidas para melhorar o desempenho em condições secas, além da frenagem e dirigibilidade em condições molhadas, o Eagle F1 Asymmetric 6 está pronto para entregar fortes emoções. Para quem busca desempenho, o Eagle F1 Asymmetric 6 certamente vai adicionar mais memórias inesquecíveis à sua experiência de condução”, completa a executiva. (Fotos: Goodyear/Divulgação).