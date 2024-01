Goodyear é equipamento original da Fiat Strada 2024

A linha 2024 da Fiat Strada chega ao mercado com mais performance com novo motor turbo flex, mudanças no design e a nova versão Ultra. A picape possui ampla gama de versões, incluindo a proposta de uso misto, que busca atender o público que se desloca entre a cidade e o campo. Pensada para entregar maior performance nos mais variados terrenos, a picape na versão Ranch, equipada com o motor Turbo 200 Flex, sai de fábrica com os pneus Wrangler Territory AT, na medida 205/55R16, da Goodyear, uma das maiores fabricantes de pneus do mundo.

O diretor de Equipamento Original da Goodyear do Brasil, Gustavo Teramoto, comenta que a parceria com a Fiat é de longo prazo e que ser a escolha para equipar a linha 2024 da picape demonstra a confiança na qualidade dos pneus Goodyear. “Aprimoramos constantemente nossas linhas de produtos com alta tecnologia para entregar a melhor solução e que atenda as necessidades de cada montadora e veículo”, completa o executivo.

Wrangler Territory AT

A linha Wrangler foi desenvolvida para atender o mercado de picapes e SUV’s. Para a Fiat Strada 2024, na versão Ranch, foi escolhido o Wrangler Territory, na versão AT (All Terrain), desenvolvido especialmente para ser usado em diferentes tipos de pavimento.

Destinado ao uso misto, sua banda de rodagem proporciona tração dentro e fora de estrada com uma condução confortável, além de maior quilometragem e melhor dirigibilidade.