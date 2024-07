GM investe R$ 1,2 bilhão em Gravataí e anuncia a produção de modelo inédito

O presidente da General Motors América do Sul, Santiago Chamorro, anunciou que a empresa vai investir R$ 1,2 bilhão no complexo industrial de Gravataí-RS. O montante será destinado à produção de um novo veículo Chevrolet em um segmento ainda não explorado pela marca no país. Esta é uma das ações da primeira fase do pacote de R$ 7 bilhões que serão aplicados de 2024 a 2028, marcando o período de maior transformação da empresa no Brasil.

“Este novo carro será lançado em 2026 no Brasil e posteriormente exportado para a região, com o propósito de ampliar a linha Chevrolet. A escolha de Gravataí é estratégica por ser uma fábrica preparada para a produção em alto volume e reforça o nosso compromisso com o Estado do Rio Grande do Sul”, explica Chamorro. Os investimentos no complexo industrial gaúcho também beneficiam os modelos Onix e o Onix Plus, que já são produzidos por lá.

O produto inédito vem para atender uma demanda crescente do consumidor em relação a estilo, eficiência energética e tecnologia. Tudo isso com a confiabilidade e prestígio da marca Chevrolet, que possui uma ampla rede nacional de concessionárias, além da plataforma OnStar, que oferece serviços de segurança e emergência e uma experiência única de conectividade.

Esta primeira fase do novo ciclo de investimento da GM vem para coroar o início das comemorações do centenário da empresa no Brasil, que acontece em 2025. Ao longo deste período, a empresa promoverá a renovação completa do portfólio de veículos, desenvolvendo tecnologias inovadoras e customizadas para o mercado local, além da criação de novos negócios.

24 anos e 4,7 milhões de unidades produzidas

A fábrica da GM em Gravataí iniciou suas atividades em 20 de julho de 2000 e já soma mais de 4,7 milhões de unidades produzidas.

Além de ter sido a primeira unidade da empresa no Brasil fora do Estado de São Paulo, inaugurou globalmente o conceito de condomínio industrial, reunindo os principais fornecedores, que estão estrategicamente posicionados para otimizar o processo produtivo.

Referência em gestão de pessoas e produtividade no conceito de manufatura 4.0, a fábrica também se destaca por suas práticas sustentáveis. Foi pioneira ao conquistar a certificação Zero Aterro, cuja conformidade requer que todos os materiais sejam reciclados, reaproveitados ou coprocessados.

Outro destaque do complexo é seu índice de eficiência energética. A unidade possui as certificações ISO 9.001, ISO 14.001 e ISO 50.001, que atestam a conduta correta em relação ao meio ambiente.

Gravataí também conquistou o prêmio Energy Star Challenge for Industry Recognition, concedido pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (U.S Environmental Protection Agency), que reconhece empresas que reduziram significativamente seu consumo energético e são referência na utilização de recursos naturais. (Fotos: GMB/Divulgação).