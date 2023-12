Gabriel Casagrande é bicampeão da Stock Car Pro Series

Ontem foi um domingo quente e de muitas emoções, onde o piloto Gabriel Casagrande, confirmou a conquista do bicampeonato na Stock Car Pro Series. Pela segunda vez em três temporadas, o paranaense nascido em Francisco Beltrão atinge o Olimpo do esporte a motor nacional e novamente com uma trajetória que aliou grande performance e muita regularidade. Em casamento muito bem-sucedido com a equipe liderada por Mauro Vogel e Andreas Mattheis, o piloto de 28 anos agora é o mais novo integrante de um clube formado também por Giuliano Losacco e Rubens Barrichello, bicampeões da Stock Car.

Casagrande saiu do carro bastante exausto em razão do natural cansaço e do forte calor que fez na Zona Sul de São Paulo. A última etapa do campeonato para o agora bicampeão foi marcada por uma disputa bastante aguerrida com Rafael Suzuki (Pole Motorsport) na última volta da Corrida 1, para terminar em terceiro, enquanto seu principal concorrente, Daniel Serra, foi o quinto. Na segunda prova, foi conservador ao extremo para fugir das confusões, terminou em 21º, enquanto Daniel ficou longe do resultado necessário para ser campeão — era preciso vencer a prova — e terminou em 12º.

“Estou morto [risos]”, disse o novo bicampeão. “Tenho de agradecer a Deus pelo dom da vida e por ter me dado oportunidade e a capacidade de estar aqui mais uma vez fazendo isso. Amo minha família, que sempre me aguenta quando estou bravo em casa sem corridas… Agradeço aos meus patrocinadores, que fazem isso acontecer, a todos os que estão torcendo em casa. Toda a energia é muito bem-vinda. Somos bicampeões e vamos por mais”, vibrou Casagrande.

“Tentei definir na primeira corrida, cheguei até a assumir a liderança, mas o carro não aguentou até o fim. E na segunda prova sabia que tinha de marcar o Daniel. Ele teria de fazer 21 pontos. No fim das contas, é um alívio muito grande conquistar o título depois do que aconteceu ano passado. Agradeço demais ao ‘seu Mauro [Vogel], a todo o time de engenheiros e mecânicos, a todos os meus parceiros. Se estou aqui é por eles, que acreditam no nosso projeto e no nosso trabalho. Graças a Deus, deu tudo certo”, complementou.

“Estava muito mais nervoso [no primeiro título]. Dessa vez fiquei nervoso, óbvio, mas consegui controlar muito bem. Tenho de agradecer a todo mundo que trabalha comigo no preparo físico e mental. Sempre há uma cobrança interna, é natural, mas dessa vez consegui disfarçar bem o nervosismo, não afetou em nada a pilotagem. E a sensação, ah, essa é maravilhosa. O primeiro é muito especial, o segundo é uma continuação desse sucesso que atingimos. E não vamos parar por aqui”, acrescentou Gabriel.

O caminho rumo ao título de Casagrande em 2023 foi construído por três vitórias, duas poles, sete pódios, duas voltas mais rápidas e 14 presenças no grupo dos dez primeiros em uma temporada extremamente competitiva e equilibrada. Gabriel marcou um total de 308 pontos, enquanto o vice-campeão Daniel Serra (Eurofarma RC) terminou a temporada com 296. Ricardo Zonta (RCM Motorsport), vencedor da Corrida 1 deste domingo, fechou o ano em terceiro, com 280, mesma pontuação que Thiago Camilo (Ipiranga Racing), mas na frente pelo critério de desempate (maior número de vitórias). Felipe Fraga, da Blau Motorsport, concluiu o campeonato em quinto, com 265.

As corridas — A corrida que abriu a Super Final BRB foi bastante técnica e decidida nos detalhes. Porém mesmo com vantagem confortável de 16 pontos para o vice-líder do campeonato, Gabriel Casagrande não fugiu das boas disputas, como as que travou com Rafael Suzuki na última volta e lhe valeu a terceira posição e o sétimo pódio do ano. A vitória ficou com Ricardo Zonta, a terceira dele na temporada — segunda em Interlagos — e a 11ª na Stock Car, enquanto o conterrâneo e amigo Julio Campos terminou logo atrás, marcando seu primeiro pódio no ano. Serrinha cruzou a linha de chegada em quinto, o que significaria que o tricampeão teria de vencer e ainda torcer para Casagrande não pontuar para buscar seu quarto título.

Última disputa da temporada, a segunda prova deste domingo em Interlagos foi bastante mexida em razão de incidentes, como na primeira volta. Mas foi um acidente sofrido por Sergio Ramalho nas voltas finais mexeu com os rumos da corrida. O safety-car foi benéfico para Felipe Massa, que fez seu pit-stop obrigatório pouco antes do acionamento da bandeira amarela. O ex-piloto da Ferrari na Fórmula 1 venceu em Interlagos depois de 15 anos, marcou seu segundo triunfo na Stock Car, e viu Marcos Gomes (Cavaleiro Sports) finalizar em segundo. O também ex-Ferrari Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time) concluiu em terceiro.

Casagrande nem precisou pontuar para comemorar seu segundo título na Stock Car. O paranaense terminou em 21º e viu Serrinha concluir a Corrida 2 em 12º, resultado insuficiente para o piloto da Eurofarma RC buscar o tetra. Hoje foi o dia de Gabriel comemorar.

Corrida 1, resultado final:

1.º) Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 19 voltas em 33min04s890;

2.º) Julio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze), a 2s370;

3.º) Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), a 3s636;

4.º) Rafael Suzuki (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), a 4s041;

5.º) Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), a 8s520;

6.º) Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), a 16s746;

7.º) Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), a 18s806;

8.º) Felipe Baptista (KTF Racing/Chevrolet Cruze), a 21s280;

9.º) Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), a 22s172;

10.º) Átila Abreu (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), a 23s515.

Corrida 2, resultado final:

1.º) Felipe Massa (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze), 17 voltas em 32min03s043

2.º) Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), a 0s491

3.º) Rubens Barrichello (Mobil Ale/Toyota Corolla), a 1s524

4.º) Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), a 2s267

5.º) Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), a 3s613

6.º) Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), a 5s935

7.º) Átila Abreu (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), a 6s335

8.º) Nelson Piquet Jr. (Crown Racing/Toyota Corolla), a 7s070

9.º) Felipe Fraga (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), a 7s578

10.º) Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), a 7s948

Classificação final do campeonato:

1.º) Gabriel Casagrande, 308 pontos; 2.º) Daniel Serra, 296; 3.º) Ricardo Zonta, 280; 4.º) Thiago Camilo, 280; 5.º) Felipe Fraga, 265; 6.º) Rafael Suzuki, 263; 7.º) Rubens Barrichello, 260; 8.º) Ricardo Maurício, 231; 9.º) Felipe Baptista, 229; e 10.º) Felipe Massa, 224. (Fotos: Victor Eleutério/Duda Bairros/Stock Car).

Gabriel exibe orgulhoso seu troféu. Agradecimento à equipe de preparação. Comemoração com equipe, amigos e imprensa. Festa no pódio da vitória.