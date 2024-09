Gabriel Bortoleto vence corrida de forma heroica na Itália

Impensável… nunca antes na história… surreal! Vários são os adjetivos possíveis para descrever o feito que o brasileiro Gabriel Bortoleto realizou neste domingo em Monza, na Itália. Pela 11ª etapa do Campeonato Mundial da Fórmula-2 o piloto, que havia largado da última posição do grid, fez uma impressionante corrida de recuperação e concluiu as 30 voltas da prova em um muito comemorado primeiro lugar.

O fim de semana de Gabriel começou bem. Na sexta-feira, durante a única sessão de treinos prevista, Bortoleto conseguiu encaixar uma volta bem veloz e, com a marca de 1m32s530, ficou com o segundo melhor tempo. Infelizmente, porém, na sessão classificatória ele acabou saindo da pista em sua volta veloz e ficou com o carro preso na caixa de britas. Desta forma, sem registrar nenhuma volta rápida, ele teve de se contentar com a última posição do grid para a largada das duas corridas que estavam por vir.

“Sem dúvidas estou muito desapontado. Nosso carro estava muito rápido e eu vinha numa volta boa. Um concorrente saiu do traçado logo na minha frente e levou um pouco de brita para a pista. Essas pedrinhas acabaram grudando no meu pneu e, na freada seguinte, acabei perdendo o controle do carro e saí da pista. Vamos levantar a cabeça e focar em corridas de recuperação. Ainda bem que esta pista aqui permite ultrapassagens e, como nosso acerto está muito bom, vamos focar em buscar os pontos”, comentou o paulista após a classificação.

Corrida de gente grande

Na 22ª colocação do grid Bortoleto alinhou o carro #10 da equipe Invicta Racing para a largada da Sprint Race. Num sábado de muito calor o piloto fez uma boa largada e deu início a sua recuperação. Em uma prova em que a parada nos boxes não era obrigatória a estratégia era simples – acelerar e ultrapassar o maior número de concorrentes possível. Assim, o brasileiro de 19 anos, impôs um forte ritmo desde o início da corrida. Desviando dos poucos acidentes que tiveram ele foi buscando posições até que, ao final das 21 voltas, cruzou a linha de chegada na oitava colocação, empatado nos milésimos com Dennis Hauger. Diante da inusitada situação a organização decidiu dividir entre ambos o ponto relativo à oitava colocação ficando, assim, cada um dos pilotos com meio ponto na classificação.

Para entrar para a história

Novamente, neste domingo, Bortoleto teria de largar de 22º, porém, a estratégia seria um pouco mais complexa uma vez que envolvia a parada nos boxes e o uso de pneus com compostos de borracha diferentes. Assim, junto ao seu time de engenharia, o piloto estudou muito todas as opções e definiu por iniciar a prova com os pneus macios.

Em mais uma boa largada o jovem de São Paulo superou nada menos que cinco concorrentes ainda na primeira volta e partiu para sua corrida de recuperação. Com ritmo impressionante ele seguiu superando os concorrentes à sua frente até que, na oitava volta, quando já ocupava a 10ª colocação, todos os carros à sua frente entraram para a parada de boxes. Nesse momento Bortoleto assumiu a liderança e, quando estava na metade da nona volta, um acidente forçou a entrada do safety-car. Gabriel, como estava no meio da volta, seguiu num ritmo muito veloz, fez a sua parada obrigatória e conseguiu retornar à pista na primeira colocação “virtual” uma vez que seis carros ainda não haviam feito a parada obrigatória. O Safety-Car ficou na pista até a volta 12 quando, então, deixou o traçado. Com uma confiança impressionante Gabriel passou então a acelerar ainda mais forte. Sem se importar com a parada obrigatória dos concorrentes à sua frente, ele um a um foi superando todos eles até assumir, efetivamente a primeira colocação na 18ª volta. Daí por diante, sem ninguém à sua frente, Bortoleto seguiu fazendo seguidas voltas muito rápidas para, então, ao final da 30ª volta, receber a bandeirada de chegada com quase 10 segundos de vantagem para o segundo colocado.

Com os resultados do fim de semana Bortoleto somou mais 25,5 pontos no Campeonato e se aproximou muito na tabela de classificação. O líder ainda é o francês Isac Hadjar, porém agora com apenas 10,5 pontos de diferença para o brasileiro. Antes dessa etapa eram 36 pontos.

“Estou muito feliz e emocionado com o que conseguimos fazer hoje aqui em Monza. Sinto que foi um sonho se tornando realidade. Nosso carro estava perfeito, tínhamos uma boa estratégia e, naturalmente, o momento da entrada do safety-car acabou nos ajudando um pouco. Depois do que aconteceu no qualy nós mantivemos a cabeça erguida e, com muita confiança, conseguimos fazer duas corridas fantásticas. Agradeço aos meus familiares e meus patrocinadores que sempre estão comigo. Porém, quero dedicar esta vitória a todos os fãs que torcem por mim e, desde sexta-feira, me deram uma força gigantesca para olhar para frente e acreditar até o último momento. Muito obrigado galera #euacredito”, comemorou o piloto patrocinado pela McLaren, Banco BRB, Porto, Snapdragon, Barthelemy e KTF Sports. (Fotos: Dutch Photo Agency/Divulgação).