Fórmula Truck tem 2ª vitória de Joãozinho Santas Helena em Londrina

Saindo na segunda colocação do grid de largada e com a estratégia de atacar logo na primeira volta, o paranaense João Batista dos Santos Filho, o Joãozinho Santa Helena, foi o grande nome da categoria GT Truck na 5ª etapa da Fórmula Truck, disputada na tarde deste domingo (04/08), no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Norte do Paraná. Com um caminhão DAF, o piloto de Colombo completou as 21 voltas da prova em 36m49s483. Esta foi a segunda vitória consecutiva da Joãozinho Santa Helena em Londrina e a terceira na categoria, já que ganhou a etapa de abertura da atual temporada em Rivera, no Uruguai, em prova válida pela copa Mercosul.

O catarinense Ramiris Fontanella, que largou na pole position com um Scania, conquistou o segundo lugar, recebendo a bandeirada a 4s595 do vencedor Joãozinho Santa Helena. O também catarinense Túlio Bendo se classificou na terceira colocação, seguido do gaúcho Rogério “Taio” Agostini em quarto; o gaúcho Rafael Fleck, em quinto; e o paulista Alex de Andrade Vieira completando o grupo daqueles que foram ao pódio, com o sexto lugar.

O Top 10 se completa com o paranaense Edivan Monteiro em sétimo; o paraguaio Nilton Sérgio Jacobsen Filho, em oitavo; o paranaense Alisson Nurnberg, em nono: e o catarinense Leonardo Barramacher em 10º.

Estratégia

Joãozinho Santa Helena diz que sabia que para vencer tinha que aproveitar a largada. E foi o que fez, partiu para o ataque e assumiu a ponta logo na segunda curva. “Depois de ter ficado com a segunda colocação no grid de largada, acreditávamos que para vencer tinha que assumir a liderança logo na largada porque o Ramiris Fontanella estava com um caminhão muito rápido em todo o fim de semana. Foi uma corrida de muita concentração. Em alguns momentos procurei administrar a vantagem de mais de quatro segundo, com o pensamento de que assim poderia evitar um erro, que certamente permitia o Ramiris me ultrapassar. Consegui se manter à frente e vencer pela segunda vez consecutiva em Londrina”, frisa Joãozinho Santa Helena.

Classificação

O campeonato passa a ter dois líderes na categoria GT Truck depois de Londrina, 4ª etapa do Campeonato Interestadual. A classificação extra-oficial coloca Rafael Flex, quinto neste domingo, e Túlio Bendo, terceiro, na liderança, com 330 pontos cada. Everton Fontanella passa a ser o terceiro colocado, com 285 pontos, enquanto que Pedro Muffato, que liderava a competição desde a primeira etapa, caiu para quarto, com 263 pontos. O veterano piloto teve problemas com a direção de seu Scania e abandonou a competição na 11ª volta. Joãozinho Santa Helena, que estava em 20º, somou 110 pontos em Londrina e deverá aparecer em Top 10 do campeonato, com 148 pontos.

A 6ª etapa da Fórmula Truck está marcada para o dia 8 de setembro, em Guaporé, no Rio Grande do Sul.

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Resultados da categoria GT Truck em Londrina:

1º) João Batista dos Santos Filho (Colombo-PR), DAF, 21 voltas em 36m49s483;

2º) Ramiris Fontanella (Lauro Muller-SC), a 4s595;

3º) Túlio Bendo (Ermo-SC), Mercedes-Benz, a 9s097;

4º) Rogério Agostini (São Miguel do Oeste-SC), Mercedes-Benz, a 31s618;

5º) Rafael Fleck (Porto Alegre-RS), Volvo, a 33s588;

6º) Alex de Andrade Vieira (Santos-SP), Mercedes-Benz, a 47s419;

7º) Edivan Monteiro (Cascavel-PR), Mercedes-Benz, a 1m13s327;

8º) Nilton Sérgio Jacobsen Filho (Paraguai), Scania, a 1m21s085;

9º) Alisson Nurnberg (Foz do Iguaçu-PR), Scania, a 1m31s064;

10º) Leonardo Barramacher (Itapema-SC), Volvo, a 1m36s889;

11º) Everton Fontanella (Criciúma-SC), Scania, a 1 volta;

12º) João Helder Mottin (Curitiba-PR), Volvo, a 1 volta;

13º) Adriano Rocha (Araucária-PR), Scania, a 1 volta;

14º) Valdinei Vieira dos Santos (Cascasvel/PR), Mercedes-Benz, a 1 volta;

15º) Robson Luiz Trevizol (Xanxerê-SC), Volkswagen), a 1 volta;

16º) Robson Portaluppi (Bento Gonçalves-RS), Ford Cargo, a 1 volta;

17º) Lazaro Donizete (São João da Boa Vista-SP), Volkswagen, a 1 volta;

18º) Fabrício Berton (Campo Grande-MS), Mercedes-Benz, a 2 voltas;

19º) Álvaro Bendo (Ermo-SC), Mercedes-Benz, a 5 voltas;

20º) Sandro Abelardo Pinheiro ((Itapema-SC), Mercedes-Benz), a 6 voltas.

Calendário da Fórmula Truck para 2024:

Já realizadas:

24 de março – Rivera (Uruguai);

21 de abril – Guaporé (RS);

2 de junho – Cascavel (PR);

30 de junho – Campo Grande (MS);

4 de agosto – Londrina (PR).

Próximas etapas:

8 de setembro – Guaporé (RS);

13 de outubro – Rivera (Uruguai);

10 de novembro – Tarumã (RS);

1º de dezembro – Cascavel (PR).

(Fotos: Tiago Soares/Divulgação).