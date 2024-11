Fórmula Truck encerra temporada com decisão de quatro títulos em Cascavel

A Fórmula Truck encerra a temporada 2024 no próximo domingo (01/12), com a decisão de quatro títulos, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, na região Oeste do Paraná, quando será disputada a 9ª etapa da temporada. Serão conhecidos os campeões das categorias GT Truck e F-Truck no Campeonato Interestadual e na Copa Mercosul. A decisão está em aberto nas duas competições.

No Campeonato Interestadual, com oito etapas, a definição do título se dará após cada competidor descartar o pior resultado do ano. Na Copa Mercosul, será sem descarte, com os competidores somando os pontos das duas etapas realizadas em Rivera (Uruguai), Campo Grande (MS) e a do próximo fim de semana, em Cascavel.

No Campeonato Interestadual, a decisão da categoria GT Truck está entre o gaúcho Rafael Fleck, o paranaense Pedro Muffato e o catarinense Túlio Bendo. Sem os descartes, Fleck é o líder, com 620 pontos, seguido de Muffato com 533 e Túlio Bendo com 525. Aplicando o descarte, a pontuação de Fleck cai para 550 pontos, desprezando 70 de Londrina. Muffato mantém os 553 pontos, uma vez que seu descarte é 0 com o abandono na etapa de Londrina. Já Túlio irá descartar 20 pontos de Rivera e ficará com 505. Assim, os três precisam vencer. Fleck será campeão com a vitória, mesmo que Muffato ou Bendo seja o segundo colocado. Atual campeão, para chegar ao bicampeonato Muffato precisa vencer, sendo o pole position ou o dono da melhor volta da prova. Túlio Bendo precisa vencer, com a pole position e melhor volta e torcer para que Fleck não fique entre os quatro primeiros; e Muffato não seja o segundo colocado.

Na categoria F-Truck, os paranaenses Márcio Rampon e Duda Conci, o paraguaio Geovani Tavares e o gaúcho Douglas Collet estão na briga pelo título. Os quatro têm descarte zero e levam pontuação cheia para a decisão. Atual bicampeão, Márcio Rampon lidera o campeonato, com 525 pontos, seguido de Giovani Tavares com 465, enquanto que Douglas Collet e Duda Conci dividem a terceira colocação, com 440 pontos cada um. Assim, Rampon será campeão com um novo lugar, mesmo não largando na pole position e sem a melhor volta. Os demais precisam vencer em todas as simulações de resultados.

Copa Mercosul

Sem descartes, na Copa Mercosul todos os pontos são somados. Na categoria GT Truck, Fleck será campeão com a vitória, Alex de Andrade Vieira precisa vencer e torcer para que Fleck não ser o segundo colocado. Everton Fontanella, Jorge Ribeiro, Pedro Muffato, João Batista dos Santos e Álvaro Bendo precisam vencer e torcer por tropeços dos concorrentes.

Na categoria F-Truck, Douglas Collet será campeão com um quarto lugar, mesmo que Rampon vença largando na pole position e fazendo a melhor volta. Rampon terá que largar na pole position, vencer, fazer a melhor volta e torcer para que Collet não seja o segundo colocado. Thiago Mânica e Giovani Tavares precisam da pole, melhor volta e vitória e torcer para que Collet e Rampon não pontuem.

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. As provas da etapa de encerramento da temporada em Cascavel serão mostradas ao vivo pela Rede TV e pelas redes sociais da categoria, com narração de Elton Cipriani e comentários de Sérgio Kaskanlian.

Classificação do Campeonato Interestadual/Sem descartes:

Categoria GT Truck:

1.º) Rafael Fleck, com 620 pontos;

2.º) Pedro Muffato, 533;

3.º) Tulio Bendo, 525;

4.º) Alex de Andrade Vieira, 415;

5.º) Everton Fontanella, 364;

6.º) Alisson Vinicius Nurnberg, 343;

7.º) Jorge Mauricio Ribeiro, 340;

8.º) Edivan Monteiro, 315;

9.º) Álvaro Bendo, 314;

10.º) Ramiris Fontanella, 301;

11.º) Leonardo Barramacher, 240;

12.º) João Batista dos Santos Filho, 213;

13.º) Nilton Sérgio Jacobsen Filho, 180;

14.º) Rogério Agostini, 175;

15.º) Sandro Abelardo Pinheiro, 173.

Categoria F-Truck

1º) Márcio Rampon, com 525 pontos;

2º) Geovani Ferreira dos Santos, 465;

3º) Douglas Collet, 440;

4.º) Carlos Eduardo Conci, 440;

5º) Thiago Mânica, 410;

6º) Fabrício Rossato, 335;

7º) Gabrielle Rampon, 320;

8º) Gustavo Mânica, 305;

9º) Gilmar Antônio Mottin, 260;

10º) Tiago Bellaver, 230;

11º) Camilo Daniel Lovato, 185;

12º) Max Nunes, 120;

13º) Cristiano Lemos Branco, 95;

14º) Gabriel Saccomanno, 75.

Classificação da Copa Mercosul após três etapas:

Categoria GT Truck:

1.º) Rafael Fleck, com 225 pontos;

2.º) Alex de Andrade Vieira, 200;

3.º) Everton Fontanella, 191;

4.º) Jorge Mauricio Ribeiro, 190;

5.º) Pedro Muffato, 188;

6.º) João Batista dos Santos Filho, 186;

7.º) Álvaro Bendo, 145;

8.º) Alisson Vinicius Nurnberg, 120;

9.º) Edivan Jose Monteiro, 115;

10.º) Tulio Bendo e Ramiris Fontanella, com 110 pontos.

Categoria F-Truck:

1º) Douglas Collet, com 285 pontos;

2º) Márcio Rampon, com 240;

3º) Thiago Mânica, 210;

4º) Geovani Ferreira dos Santos, 175;

5º) Fabrício Rossato, 170;

6º) Camilo Daniel Lovato, 135;

7º) Gustavo Mânica, 125;

8º) Gabrielle Rampon, 95;

9º) Carlos Eduardo Conci, 80;

10º) Felipe Fraguas, com 75 pontos;

(Fotos: Tiago Soares/Divulgação).

Pedro Muffato conta com o apoio da torcida para conquistar o bicampeonato. Márcio Rampon lidera a categoria F-Truck no Campeonato Interestadual. Douglas Collet está na liderança da categoria F-Truck na copa Mercosul.