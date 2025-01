Ford lança novos Mustangs GTD “Spirit of America” e RTR

A Ford apresentou duas novas versões do Mustang no Salão de Detroit de 2025, na “Motor City”, nos Estados Unidos: o “Spirit of America” e o RTR, supreendendo os fãs de alta performance na prévia do evento, que este ano volta à sua data tradicional, aberto para o público de 10 a 20 de janeiro. Ambos os modelos celebram o espírito vitorioso e inovador do esportivo.

O “Spirit of America” é a primeira versão especial do Mustang GTD, o modelo homologado para as ruas mais potente e rápido já projetado pela Ford, com 826 cv, 91,0 kgfm de torque e velocidade máxima de 325 km/h. O nome “Spirit of America” é uma referência ao veículo de Craig Breedlove, técnico de engenharia aeroespacial que foi o primeiro a quebrar as barreiras de 800 e 965 km/h em terra, na década de 60, adaptando o motor de um jato de combate da Guerra da Coreia adquirido por US$ 500.

A carroceria branca com duas faixas esportivas em vermelho e azul são uma referência ao Mustang original de 1964, com fibra de carbono aparente nos difusores e spoilers. As pinças de freios em vermelho são de série e as capas dos retrovisores podem vir em vermelho ou fibra de carbono.

O interior tem bancos exclusivos, revestidos em couro na cor preta com laterais brancas, faixa degradê em vermelho no meio e pespontos em azul, cor usada também como elemento de contraste em toda a cabine. As borboletas de troca de marcha, o anel do câmbio e o emblema do painel também estão disponíveis em titânio impresso em 3D.

Mustang RTR

O Mustang RTR é o primeiro modelo de alta performance do esportivo com motor turbo EcoBoost. Ele será oferecido como uma opção de desempenho mais acessível da linha para os fãs de corridas de fim de semana, provas de arrancada, derrapagem ou autocross. Para demonstrar suas capacidades, o esportivo foi exibido em uma demonstração dinâmica pelo piloto Vaughn Gittin Jr., com carroceria camuflada.

Além de estilo próprio, o Mustang RTR tem freios Brembo, spoiler tipo pedestal e algumas peças compartilhadas com o Mustang Dark Horse. Ele incorpora a experiência da equipe RTR, fundada por Vaugh Gittin Jr., multicampeã de Fórmula Drift e especializada no desenvolvimento de pacotes de performance para veículos da Ford. Entre outros itens, ela ajudou a desenvolver o freio de drift exclusivo oferecido no Mustang de sétima geração.

O Mustang RTR também é o segundo modelo de desempenho na história do Mustang criado pela Ford em conjunto com um parceiro externo e oferecido de fábrica.

“Estou empolgado em ter a oportunidade de criar o Mustang turbo mais empolgante de todos os tempos”, disse Vaughn Gittin Jr. “O Mustang RTR é pura diversão acessível, com muitas melhorias, distribuição de peso quase perfeita e o estilo característico da RTR. Ele está pronto para detonar no drift, corridas de arrancada, passeios em estradas secundárias ou pistas de autocross”. (Fotos: Ford/Divulgação).

Mustang GTD Spirit of America 2025. Mustang GTD Spirit of America 2025. Novo Ford Mustang RTR, para competições. Novo Ford Mustang RTR, para competições.