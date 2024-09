Ford inicia a venda do Territory 2025 com partida remota

A Ford iniciou a venda do Territory 2025, SUV médio que recentemente passou por uma grande renovação e vem ganhando espaço no mercado. Oferecido na versão de topo Titanium, ele se destaca por ter o melhor espaço interno, conforto e acabamento da categoria, além de conteúdo completo de itens de tecnologia e conveniência. Como novidade, o modelo agora traz chave com função de partida remota, por R$ 212.000.

A renovação do Territory incluiu desde o design e o acabamento até a motorização e os equipamentos. As mudanças foram bem recebidas e as suas vendas cresceram mais de 300% entre janeiro e agosto de 2024 comparado ao mesmo período do ano passado, para mais de 3.300 unidades.

“O Territory é um SUV moderno, tecnológico e avançado para quem busca um veículo refinado e completo. Cada vez mais clientes estão descobrindo o padrão superior de conforto que ele oferece, com um espaço surpreendente na cabine, principalmente para quem viaja no banco de trás. Isso se refletiu nas vendas e o novo ano-modelo está ainda melhor”, diz Dennis Rossini, gerente de Marketing da Ford.

A nova função de partida remota permite acionar o ar-condicionado e a ventilação do banco do motorista pela chave, preparando o veículo para estar na temperatura ideal no momento da partida.

Espaço e desempenho

O novo Territory tem uma presença marcante, com design de linhas modernas, aerodinâmicas e esportivas que são destacadas pela grade dianteira hexagonal, pelo conjunto óptico com faróis e lanternas full-LED e pelas rodas de 19 polegadas. Maior SUV da categoria, ele tem acabamento interno sofisticado, com materiais de alta qualidade e revestimentos suaves ao toque.

Seu motor 1.5 EcoBoost de ciclo Otto, de 169 cv, tem um desempenho refinado e silencioso, acoplado à transmissão automática de dupla embreagem banhada a óleo de sete velocidades. Ele é o único da categoria com quatro modos de condução – Normal, Serra/Colina, Eco e Esportivo –, que ajustam o veículo automaticamente a diferentes condições de rodagem.

Refinado e completo

O pacote de itens de série do SUV é completo. Ele vem com painel de instrumentos digital de 12,3”, teto solar panorâmico, ar-condicionado digital de dupla zona com saídas traseiras, bancos de couro com ajuste elétrico e assentos ventilados, câmera 360°, farol alto automático, central multimídia com tela de 12,3” e carregador por indução, entre outros.

Suas tecnologias de segurança incluem assistente de frenagem autônoma com detecção de pedestres, controle de cruzeiro adaptativo com stop & go, sensor de ponto cego, alerta e assistente de permanência em faixa, sensor e assistente de estacionamento e seis airbags com detecção inteligente de ocupantes. O Territory 2025 vem com cinco opções de cores: Azul Metálico, Vermelho Vermont, Preto Toronto, Cinza Catar e Branco Bariloche. (Fotos: Ford/Divulgação).