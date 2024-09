Ford doa Mustang GT para a ONG Gerando Falcões

Como parte das celebrações dos 60 anos do Mustang, a Ford anunciou parceria inédita com a Gerando Falcões, ONG que trabalha no combate à pobreza em favelas do Brasil. A entidade recebeu um Mustang GT Performance único no mundo, personalizado pelo artista Alan Mosca, que será leiloado e o valor revertido integralmente aos projetos da entidade. O leilão virtual começou no dia 6 de setembro e vai até o dia 14 de outubro, como parte do tradicional evento “Favela Gala”.

O anúncio foi feito por Martín Galdeano, presidente da Ford América do Sul, e por Edu Lyra, CEO da Gerando Falcões, em um evento na sede da Ford, em São Paulo. Além de ser o primeiro Mustang de sétima geração a desembarcar no Brasil e de ter aberto o desfile histórico de mais de 400 Mustangs no Autódromo de Interlagos, ele é o único exemplar da cor prata Orvalho no país e tem uma pintura exclusiva criada pelo designer automotivo Alan Mosca. Veja o vídeo: https://media.ford.com/content/fordmedia/fsa/br/pt/permalink.html?VideoId=6361611774112.

“Além de celebrar um ano tão especial com entusiastas da marca Ford e da marca Mustang, queríamos realizar uma ação que tivesse um propósito social, e escolhemos a Gerando Falcões porque as duas organizações estão alinhadas no propósito de gerar impacto positivo para ajudar a construir um mundo melhor”, afirma Martín Galdeano. “Retribuir às comunidades onde estamos inseridos e ajudar a promover o bem-estar social e o desenvolvimento comunitário é um dos pilares da missão corporativa da Ford”.

Redução da pobreza

A Gerando Falcões é um ecossistema de desenvolvimento social que atua com a superação da pobreza, apoia e acelera o trabalho de outras ONGs e líderes sociais em favelas de todo o Brasil. A missão da organização é reduzir a pobreza por meio de projetos transformadores, capazes de gerar resultados de longo prazo.

“Agradecemos à Ford por essa doação que vai ajudar não só a alavancar nossas ações, como também a dar mais visibilidade ao trabalho que desenvolvemos de criar programas e tecnologias sociais escaláveis e de alto impacto nas favelas”, diz Edu Lyra, CEO e fundador da Gerando Falcões.

As ações da Gerando Falcões incluem a Falcons University, frente educacional para desenvolvimento de líderes sociais, o programa Favela 3D, focado na melhoria da qualidade de vida dos moradores, o Decolagem, que possibilita o mapeamento de metas e sonhos individuais para superação da pobreza, e a ASMARA, iniciativa voltada à geração de renda extra e empoderamento para mulheres das comunidades.

Único no mundo

O Mustang GT Performance prata Orvalho tem uma pintura exclusiva em comemoração aos 60 anos do esportivo feita pelo designer Alan Mosca, filho do lendário Sid Mosca e atual responsável pela Sid Special Paint, empresa especializada na customização de veículos e capacetes. A personalização do veículo foi inspirada no logo de 60 anos do Mustang e celebra a esportividade e o espírito de liberdade do ícone.

“Minha relação com o Mustang vem de décadas e não tinha como não me emocionar por ser escolhido para eternizar os 60 anos desse ícone esportivo”, afirma Alan.

O número 60 nas portas é uma referência aos tradicionais carros de corrida. A faixa Daytona que percorre toda a carroceria, do capô até a traseira, é um símbolo característico dos “muscle cars” americanos. O emblemático cavalo do Mustang é outro elemento valorizado no projeto, que tem ainda bancos customizados, desenvolvidos pelo time de Design da Ford em parceria com as empresas Magna e Sansuy.

O veículo poderá ser visto pelo público nos dias 10, 11 e 12 de setembro, na sede da Ford na Vila Olímpia, em São Paulo, fazendo depois uma turnê por concessionárias Ford da cidade.

Leilão virtual

O leilão virtual do Mustang GT Performance abre nesta sexta-feira, dia 6 de setembro, e vai até 14 de outubro de 2024. Para participar, os interessados devem adquirir ingresso pelo site https://www.ingresse.com/leilao-mustang-60-anos-gerando-falcoes/. Os bilhetes custam R$ 200 e dão direito a acessar o site Kwara, onde serão feitos os lances. O valor arrecadado com os ingressos também será revertido aos projetos desenvolvidos pela Gerando Falcões.

O Mustang customizado será o item mais valioso e também estará exposto no Favela Gala São Paulo, tradicional evento beneficente promovido pela Gerando Falcões, no dia 28 de outubro, no Hotel Unique. Todo o valor arrecadado no leilão será revertido para as ações da ONG, que beneficiam milhares de pessoas em todo o Brasil. (Fotos: Ford/Divulgação).

