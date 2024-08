Fleck e Túlio Bendo dividem a liderança da Fórmula Truck

A 5ª etapa da temporada da Fórmula Truck, disputada no último dia 4, em Londrina, no Norte do Paraná, mexeu com a classificação da GT Truck, a categoria dos motores eletrônicos. O gaúcho Rafael Fleck e o catarinense Túlio Bendo dividem a liderança com 330 pontos cada um.

Fleck saltou da vice-liderança para a primeira colocação com o quinto lugar em Londrina. Túlio Bendo passou a dividir a liderança com Fleck ao ser o terceiro colocado na prova. O terceiro colocado na classificação do campeonato passa a ser o catarinense Everton Fontanella, que tinha vencido a etapa da Campo Grande, com 280 pontos, enquanto que o paranaense Pedro Muffato, campeão do ano passado e que liderava desde o início da temporada, não pontuou em Londrina e caiu para a quarta colocação, com 263 pontos. Gaúcho de Pelotas, Jorge Maurício “Jorginho Feio” Ribeiro permanece na quinta colocação, com 205 pontos, enquanto que o catarinense Ramiris Fontanella fecha o grupo dos seis mais bem colocados, somando 185 pontos.

Com a expectativa de autódromo lotado e disputas acirradas, a Fórmula Truck terá prosseguimento no dia 8 de setembro, com a disputa da 6ª etapa em Guaporé, no Rio Grande do Sul.

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Classificação da categoria GT Truck após cinco etapas:

1.º) Rafael Fleck (Porto Alegre-RS), Volvo, com 330 pontos;

Túlio Bendo (Ermo-SC), Mercedes-Benz, 330;

3.º) Everton Fontanella (Criciúma-SC), Scania, 280;

4.º) Pedro Muffato (Cascavel-PR), Scania, 263;

5.º) Jorge Maurício Ribeiro (Pelotas-RS), Scania, 205;

6.º) Ramiris Fontanella (Lauro Muller-SC), 185;

7.º) Alisson Nurnberg (Foz do Iguaçu-PR), Scania, 200;

8.º) Alex de Andrade Vieira (Santos-SP), Mercedes-Benz, 185;

9.º) Edivan Monteiro (Cascavel-PR), Mercedes-Benz, 155;

10.º) João Batista dos Santos Filho (Colombo-PR), DAF, 148;

11.º) Leonardo Barramacher (Itapema-SC), Volvo, 145;

12.º) Lazaro Donizete (São João da Boa Vista-SP), Volkswagen, 133;

13.º) Rodrigo Gomes Soares, 1125;

Nilton Sérgio Jacobsen Filho (Paraguai), Scania, 125;

15.º) Álvaro Bendo (Ermo-SC), Mercedes-Benz, 109;

16.º) Rogério Agostini (São Miguel do Oeste-SC), Mercedes-Benz, 100;

17.º) Sandro Abelardo Pinheiro ((Itapema-SC), Mercedes-Benz), 87;

18.º) João Helder Mottin (Curitiba-PR), Volvo, 85;

19.º) Ricardo Ançay (Araucária-PR), Volvo, 68;

20.º) Fabrício Berton (Campo Grande-MS), Mercedes-Benz, 57;

21.º) Luís Paulo Rampon (Curitiba-PR), Scania, 55;

Adriano Rocha (Araucária-PR), Scania, 55;

23.º) Geraldo Alves de Lima (Santos-SP), Volkswagen, 47;

24.º) Valdinei Vieira dos Santos (Cascasvel/PR), Mercedes-Benz, 46;

25.º) Márcio Limestone (Colombo-PR), Scania, 45;

26.º) Robson Luiz Trevizol (Xanxerê-SC), Volkswagen), 41;

27.º) Brayan Ruan Pitta Silva (Curitiba-PR), Scania, 40;

28.º) Dario Amaral Silva (Pindamonhangaba-SP), Scania, 30;

29.º) Robson Portaluppi (Bento Gonçalves-RS), Ford Cargo, 21;

30.º) Douglas Torres (Curitiba-PR), Ford Cargo, 19;

31.º) João Maria Lemos (Guarujá-SP), Ford, 14;

32.º) Robson Lucas Pitta de Oliveira (Curitiba), Ford Cargo, sem pontos.

Calendário da Fórmula Truck 2024:

Já realizadas:

24 de março – Rivera (Uruguai);

21 de abril – Guaporé (RS);

02 de junho – Cascavel (PR);

30 de junho – Campo Grande (MS);

04 de agosto – Londrina (PR).

Próximas etapas:

08 de setembro – Guaporé (RS);

13 de outubro – Rivera (Uruguai);

10 de novembro – Tarumã (RS);

01 de dezembro – Cascavel (PR).

(Fotos: Tiago Soares/Divulgação).