Firás Fahs vence as duas provas da Rookie na F-Delta

Correndo pela primeira vez no Autódromo do Velocitta, em Mogi Guaçu, interior de São Paulo, o piloto paranaense Firás Fahs teve excelente desempenho na 6ª etapa da Fórmula Delta, primeira rodada da Copa Brasil da categoria.

O piloto de Foz do Iguaçu-PR, largou em quarto na Corrida 1 e conquistou o terceiro lugar. Com a inversão do grid de largada da Corrida 2, conforme prevê o regulamento, Firás largou novamente em quarto e novamente conquistou o terceiro lugar. A vitória nas duas provas foi de Gabriel Moura. Firás foi o melhor piloto estreante e conquistou a vitória nas duas provas na categoria Rookie.

Firás destaca que foi um excelente fim de semana, pois estávamos andando pela primeira vez no Velocitta. “Tivemos problemas com os freios e não pudemos fazer o primeiro treino. Mas conseguimos uma boa adaptação à pista no segundo treino. Melhoramos a cada corrida”, acentua Firás Fahs, que nesta temporada conta com o apoio da New Zone Importados, Brand Collection e ExtraVape.

O bom desempenho no Velocitta mantém Firás na vice-liderança da categoria Rookie, mas baixou a diferença de 30 para 17 pontos. Agora Firás tem 172 pontos, contra 189 do líder Pietro Mesquita. Na classificação geral, Firás ocupa a quarta colocação, com 114 pontos, ao passo que Pietro Mesquita também é o líder, com 142.

A 7ª etapa da Fórmula Delta está marcada para os dias 23 e 24 de novembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. (Foto: Divulgação).