Fiat Strada atinge marco histórico de 2 milhões de unidades

A Fiat Strada, ícone no segmento de picapes no Brasil, continua a conquistar marcos importantes. O modelo desenvolvido e produzido no Polo Automotivo Stellantis de Betim atingiu a impressionante marca de 2 milhões de unidades emplacadas no Brasil. Ao mesmo tempo, a nova geração da Strada lançada em 2020 totalizou 600 mil unidades produzidas, como também bateu o recorde de meio milhão de unidades vendidas desde o seu lançamento.

O ano está sendo especial para a picape, que bateu outros recordes históricos no volume de vendas nos últimos meses, e está com mais de 115 mil unidades emplacadas somente em 2024. Estes números reforçam o sucesso do modelo, e consolidam a Fiat como líder de vendas não apenas no segmento de picapes, mas em todo o mercado nacional.

“Quando se trata de picape, somos referência no mercado e estamos sempre à frente em inovações. Desde seu lançamento, passando pela cabine dupla, pela primeira transmissão automática CVT da categoria e ao novo motor turboflex, a Fiat continua a reescrever a história de sucesso da Strada, sempre atendendo às demandas dos consumidores. Nossa picape líder de mercado, conquistou os clientes e toda a indústria automotiva, recebendo inúmeros prêmios e batendo recordes ao longo dos últimos anos”, ressalta Alexandre Aquino, Vice-presidente da Marca Fiat para a América do Sul.

Lançada em 1998, a Strada desempenhou um papel central no mercado brasileiro, com uma trajetória de sucesso e protagonismo que inclui diversas inovações e um contínuo crescimento de popularidade. Com uma modernidade inigualável, a picape sempre trouxe inovações significativas ao mercado. Pioneira em vários momentos da sua história – como a introdução da cabine estendida em 1999, a cabine dupla em 2009 e a revolucionária terceira porta em 2013 – passou por uma renovação completa em 2020, e tornou-se ainda mais robusta, tecnológica e adquiriu um novo design.

A nova geração da picape veio para revolucionar o segmento com mudanças significativas como a inédita configuração de cabine dupla, um novo design, suspensões renovadas, maior altura do solo e ângulos de ataque (de até 24º) e de saída de obstáculos (de até 28º), que estão entre os melhores do segmento.

Em 2021, a marca introduziu a transmissão automática CVT, a primeira desse tipo em sua categoria no Brasil. Em 2023, a linha 2024 trouxe ainda mais novidades, incluindo um novo motor turbo flex que aprimora a performance, alterações no design e a nova versão Ultra, tornando a gama ainda mais diversificada.

A versatilidade da Strada torna a picape uma ferramenta de trabalho confiável, e uma sofisticada companheira de viagem, incorporando modernidade, conforto, tecnologia e segurança. Além do sucesso no Brasil, atualmente a Fiat Strada é exportada para alguns países da América do Sul, como Uruguai, Paraguai e Argentina. (Foto: Fiat/Divulgação).