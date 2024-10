Fiat revela Fastback e Pulse como primeiros híbridos da marca

Após a Stellantis divulgar que seu primeiro híbrido-flex concebido e produzido no Brasil será da Fiat, chega o momento de a marca líder do mercado nacional reforçar todo o seu legado de inovação e pioneirismo.

Com lançamento previsto para novembro, Fastback e Pulse inauguram, em dose dupla, a nova tecnologia batizada de Hybrid. Desta forma, a marca surpreende mais uma vez, confirmando seu protagonismo no desenvolvimento e produção local de soluções sustentáveis e acessíveis.

“A Fiat é a marca reconhecida por revolucionar e democratizar tecnologias acessíveis no Brasil. Com nosso DNA inovador e a sólida liderança no mercado nacional nos últimos quatro anos, é natural também liderarmos uma nova era de transformações. Para isso, escolhemos iniciar em um importante segmento, com nossos SUVs mais desejados, o Pulse e o Fastback, que serão responsáveis por impulsionar essa revolução”, afirma Alexandre Aquino, Vice-Presidente da Marca Fiat para a América do Sul. (Fotos: Fiat/Divulgação).