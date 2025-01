Fiat conquista liderança e Strada é o mais vendido do Brasil

Nos últimos anos, a Fiat e a Strada consolidaram a liderança em vendas no Brasil, e em 2024 não foi diferente, conquistando pelo quarto ano consecutivo a primeira colocação do mercado nacional. Durante o último ano, a marca alcançou 20,9% de participação do mercado e 521.289 unidades emplacadas, o que representa um crescimento de 45 mil unidades em relação ao ano anterior, com vantagem superior a 118 mil carros à frente da segunda colocada.

Líder incontestável no mercado brasileiro, a Strada encerrou o ano com 144.690 unidades vendidas e 5,8% de participação, um avanço de 0.3 p.p. em relação a 2023. Entre os 10 veículos mais vendidos do País em 2024, o Argo ganhou três posições e encerrou o período na quinta colocação, com 91.144 unidades e 3,7% de market share. Para fechar, o Mobi ocupou a nona colocação, com 67.390 veículos vendidos e 2,7% do mercado.

Referência em diferentes segmentos do mercado, a Fiat liderou entre as picapes com a força da Strada, Toro e Titano – lançada no início do ano, responsáveis por 204.778 veículos vendidos e 43,1% de participação no segmento. O sucesso do Argo e do Mobi se refletem também na primeira colocação entre todos os hatches, com 158.576 unidades e 23,2% de participação neste segmento.

Por fim, a marca também lidera entre as vans, com 26.223 emplacamentos e 36,7% de participação ao longo do ano, garantindo a manutenção da liderança no segmento desde 2010. Com a primeira colocação do Fiorino entre as B-Vans, o modelo se consolidou pelo 11º ano consecutivo na liderança entre as Vans no geral e o Scudo, lançado em 2022, liderou entre as D-Van, finalizando o segundo ano consecutivo como furgão mais vendido dessa categoria.

Mas não foram apenas as vendas que a Fiat liderou em 2024. A marca também protagonizou o início de uma revolução no mercado com o lançamento dos novos Pulse e Fastback híbridos, equipados com o motor T200 Hybrid. Combinando performance, eficiência e custo-benefício, os SUVs da Fiat sintetizam a aptidão histórica da marca em oferecer produtos sustentáveis e acessíveis, desta vez democratizando a hibridização no Brasil.

Liderança garantida em dezembro

O último mês de 2024 reflete a liderança da Fiat durante todo o ano. A Fiat garantiu o primeiro lugar, com 20,5% de market share e mais de 50.160 unidades emplacadas. Entre os modelos, a Strada liderou o mercado com 16.235 unidades e 6,6% de participação, assim como o Argo alcançou a oitava colocação com 7.057 unidades e 2,9% de share.

Entre as picapes, a Fiat é referência e finalizou o mês com 22.218 unidades e 46,1% de segment share, na primeira colocação. Destaque para a Toro, que liderou entre as C-picapes com 4.508 unidades emplacadas e 44,0% do segmento.

Com a manutenção dos históricos de liderança, a Fiorino finalizou o mês de dezembro na primeira colocação com 1.024 veículos e 46,4% do segmento de B-Van, assim como a Scudo, primeira colocada entre as D-Van com 452 unidades e 46,6% de participação. (Fotos: Fiat/Divulgação).

O Argo encerrou o ano na quinta colocação, com 91.144 unidades e 3,7% de market share. O Mobi ocupou a nona colocação, com 67.390 veículos vendidos e 2,7% do mercado. Já o Pulse e o Fastback híbridos, chegaram em 2024 e vão causar uma revolução no mercado nos próximos anos.