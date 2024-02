Fiat começa o ano na liderança do mercado brasileiro

Mais uma vez, a Fiat garantiu a liderança do mercado nacional. Foram 30.849 unidades emplacadas (8.521 a mais que a segunda colocada) e 20,2% de market share. Em relação ao mesmo mês no ano anterior, a marca cresceu 7,9% em volume de emplacamentos (2.267 unidades). Outra que também fez bonito é a Strada, que garantiu o título de veículo mais vendido do Brasil com 8.022 unidades comercializadas e 68,8% do segmento de B-Picapes.

A marca também emplacou três modelos entre os dez mais vendidos do país. Além da Strada no topo do ranking, o Argo ficou na sexta posição com 4.696 unidades vendidas e o Mobi, na décima colocação com 3.719 emplacamentos. Vale dizer que o Mobi teve 53,6% do segmento de A-Hatches. Mais do que isso, a Fiat também garantiu o primeiro lugar do pódio nos segmentos de Hatches (20,1%), Picapes (37,4%) e Vans (45,4%).

“É inspirador começar o ano com o ‘pé direito’ já na liderança do mercado brasileiro, assim como encerramos o ano passado. Essa é uma posição que ocupamos há três anos e não vamos medir esforços para mantê-la. Para isso, estamos preparando grandes novidades para 2024”, afirma Herlander Zola, vice-presidente sênior de Operações Comerciais da Stellantis no Brasil e de Veículos Comerciais Leves (LCV) para América do Sul.