Para tirar o escorpião do bolso: Fiat dá desconto de até R$ 27 mil no Fastback e Pulse Abarth

A linha esportiva da Abarth está com condições especiais de compra até o dia 4 de agosto em todas as mais de 500 concessionárias do país. A Fiat liberou descontos que superam R$ 27 mil no Fastback Abarth e chegam a mais de R$ 16 mil no Pulse Abarth, mantendo a oferta de taxa zero e parcelamento em até 50 vezes para vendas no varejo.

A ação comercial celebra os 50 anos da montadora no Brasil. Com a redução, o Pulse Abarth cai de R$ 162.490,00 para R$ 146.240,00*. Já o Fastback Abarth tem o preço reduzido de R$ 183.990,00 para R$ 156.392,00*. A linha Abarth tem como símbolo um escorpião. Quem sabe agora não é uma boa hora de tirar o escorpião do bolso e mandá-lo pra garagem?

Crossover de apelo esportivo, o Fiat Fastback Abarth traz caimento de teto estilizado e traz porta-malas com capacidade total para até 600 litros de bagagem. Foto: Reprodução/Site Oficial Fiat / Stellantis Media. A central multimídia com tela de 10,1 polegadas conta com o sistema Connect Me e comanda as funções de conectividade de série na linha esportiva. Foto: Reprodução/Site Oficial Fiat / Stellantis Media.

Quanto custam os modelos Abarth na promoção?

A tabela de preços promocionais para venda direta ao consumidor final (varejo) fica configurada da seguinte forma:

Pulse Abarth: de R$ 162.490,00 por R$ 146.240,00 (desconto de R$ 16.250,00).

de R$ 162.490,00 por R$ 146.240,00 (desconto de R$ 16.250,00). Fastback Abarth: de R$ 183.990,00 por R$ 156.392,00 (desconto de R$ 27.598,00).

Além da abatimento direto no valor da Nota Fiscal, ambos os esportivos contam com planos de financiamento sem cobrança de juros (taxa zero) e parcelamento estendido em até 50 vezes.

Qual é o motor e o desempenho do Pulse e Fastback Abarth?

Ambos os veículos são equipados com o motor Turbo 270. A mecânica entrega até 185 cv de potência quando abastecida com etanol (180 cv com gasolina) a 5.750 rpm e torque de 270 Nm (27,5 kgfm) disponível a 1.750 rpm. O câmbio é automático de seis marchas com tração dianteira.

Equipado com o motor Turbo 270 de 185 cv, o Pulse Abarth acelera de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos e atinge velocidade máxima de 215 km/h. Foto: Reprodução/Site Oficial Fiat / Stellantis Media.

Em termos de aceleração, tanto o Pulse Abarth quanto o Fastback Abarth cumprem a marca de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos abastecidos com etanol (8,0 segundos com gasolina). A velocidade máxima do Pulse atinge 215 km/h, enquanto o Fastback chega a 220 km/h.

O consumo urbano do Fastback Abarth é de 10,8 km/l com gasolina e 7,3 km/l com etanol. Na estrada, os dados são de 12,9 km/l (gasolina) e 9,01 km/l (etanol). Já o Pulse Abarth registra 10,0 km/l na cidade com gasolina e 6,8 km/l com etanol, marcando 12,3 km/l (gasolina) e 8,8 km/l (etanol) em trecho rodoviário.

Quais equipamentos de segurança e tecnologia vêm de série?

A lista de equipamentos traz de série o pacote ADAS. O termo se refere ao conjunto avançado de assistentes eletrônicos de condução que auxiliam na prevenção de acidentes nas ruas e estradas.

A cabine inclui teto solar panorâmico de fábrica e central multimídia com tela de 10,1 polegadas. O sistema integra a plataforma Connect Me, um ecossistema de serviços conectados com suporte a navegação e gerenciamento remoto do veículo.

Na parte prática e de espaço interno, o Fastback Abarth destaca-se pelo porta-malas com capacidade para 600 litros. O modelo mede 4,43 metros de comprimento e possui 2,53 metros de entre-eixos. O Pulse Abarth oferece porte mais urbano, medindo 4,11 metros de comprimento, 2,53 metros de entre-eixos e vão livre do solo de 188 mm.

Tabela de especificações e resumo rápido

Dado / Modelo Pulse Abarth Fastback Abarth Preço de Tabela R$ 162.490,00 R$ 183.990,00 Preço Promocional R$ 146.240,00* R$ 156.392,00* Motor Turbo 270 (1.3 Flex) Turbo 270 (1.3 Flex) Potência / Torque 185 cv / 270 Nm 185 cv / 270 Nm Aceleração (0-100 km/h) 7,6 segundos 7,6 segundos Porta-malas Tanque de 47L 600 litros Consumo Urbano (Gasolina) 10,0 km/l 10,8 km/l Rivais de Mercado VW Nivus, Renault Kardian VW Nivus GTS, SUVs compactos turbo

*Preços válidos até o dia 04 de agosto de 2026, segundo a Fiat.