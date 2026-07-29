Para tirar o escorpião do bolso: Fiat dá desconto de até R$ 27 mil no Fastback e Pulse Abarth

A linha esportiva da Abarth está com condições especiais de compra até o dia 4 de agosto em todas as mais de 500 concessionárias do país. A Fiat liberou descontos que superam R$ 27 mil no Fastback Abarth e chegam a mais de R$ 16 mil no Pulse Abarth, mantendo a oferta de taxa zero e parcelamento em até 50 vezes para vendas no varejo.
A ação comercial celebra os 50 anos da montadora no Brasil. Com a redução, o Pulse Abarth cai de R$ 162.490,00 para R$ 146.240,00*. Já o Fastback Abarth tem o preço reduzido de R$ 183.990,00 para R$ 156.392,00*. A linha Abarth tem como símbolo um escorpião. Quem sabe agora não é uma boa hora de tirar o escorpião do bolso e mandá-lo pra garagem?
Quanto custam os modelos Abarth na promoção?
A tabela de preços promocionais para venda direta ao consumidor final (varejo) fica configurada da seguinte forma:
- Pulse Abarth: de R$ 162.490,00 por R$ 146.240,00 (desconto de R$ 16.250,00).
- Fastback Abarth: de R$ 183.990,00 por R$ 156.392,00 (desconto de R$ 27.598,00).
Além da abatimento direto no valor da Nota Fiscal, ambos os esportivos contam com planos de financiamento sem cobrança de juros (taxa zero) e parcelamento estendido em até 50 vezes.
Qual é o motor e o desempenho do Pulse e Fastback Abarth?
Ambos os veículos são equipados com o motor Turbo 270. A mecânica entrega até 185 cv de potência quando abastecida com etanol (180 cv com gasolina) a 5.750 rpm e torque de 270 Nm (27,5 kgfm) disponível a 1.750 rpm. O câmbio é automático de seis marchas com tração dianteira.
Em termos de aceleração, tanto o Pulse Abarth quanto o Fastback Abarth cumprem a marca de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos abastecidos com etanol (8,0 segundos com gasolina). A velocidade máxima do Pulse atinge 215 km/h, enquanto o Fastback chega a 220 km/h.
O consumo urbano do Fastback Abarth é de 10,8 km/l com gasolina e 7,3 km/l com etanol. Na estrada, os dados são de 12,9 km/l (gasolina) e 9,01 km/l (etanol). Já o Pulse Abarth registra 10,0 km/l na cidade com gasolina e 6,8 km/l com etanol, marcando 12,3 km/l (gasolina) e 8,8 km/l (etanol) em trecho rodoviário.
Quais equipamentos de segurança e tecnologia vêm de série?
A lista de equipamentos traz de série o pacote ADAS. O termo se refere ao conjunto avançado de assistentes eletrônicos de condução que auxiliam na prevenção de acidentes nas ruas e estradas.
A cabine inclui teto solar panorâmico de fábrica e central multimídia com tela de 10,1 polegadas. O sistema integra a plataforma Connect Me, um ecossistema de serviços conectados com suporte a navegação e gerenciamento remoto do veículo.
Na parte prática e de espaço interno, o Fastback Abarth destaca-se pelo porta-malas com capacidade para 600 litros. O modelo mede 4,43 metros de comprimento e possui 2,53 metros de entre-eixos. O Pulse Abarth oferece porte mais urbano, medindo 4,11 metros de comprimento, 2,53 metros de entre-eixos e vão livre do solo de 188 mm.
Tabela de especificações e resumo rápido
|Dado / Modelo
|Pulse Abarth
|Fastback Abarth
|Preço de Tabela
|R$ 162.490,00
|R$ 183.990,00
|Preço Promocional
|R$ 146.240,00*
|R$ 156.392,00*
|Motor
|Turbo 270 (1.3 Flex)
|Turbo 270 (1.3 Flex)
|Potência / Torque
|185 cv / 270 Nm
|185 cv / 270 Nm
|Aceleração (0-100 km/h)
|7,6 segundos
|7,6 segundos
|Porta-malas
|Tanque de 47L
|600 litros
|Consumo Urbano (Gasolina)
|10,0 km/l
|10,8 km/l
|Rivais de Mercado
|VW Nivus, Renault Kardian
|VW Nivus GTS, SUVs compactos turbo
*Preços válidos até o dia 04 de agosto de 2026, segundo a Fiat.