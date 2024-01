Fábrica da Volkswagen e Audi no Paraná completa 25 anos

Inaugurada em 18 de janeiro de 1999, a fábrica da Volkswagen e Audi do Brasil, em São José dos Pinhais (PR), completou 25 anos ontem. Referência em modernidade, eficiência e sustentabilidade nos processos produtivos, a unidade paranaense das montadoras alemãs tem uma área construída atual de 1.300.000 m². Desde a sua inauguração, a fábrica de São José dos Pinhais já produziu mais de 3 milhões de veículos.

T‑Cross, o SUV mais vendido do Brasil em 2023

Atualmente, a fábrica produz o modelo Volkswagen T‑Cross, o SUV mais vendido em 2023, com 72.445 emplacamentos no ano. Recentemente, a Volkswagen do Brasil também alcançou o marco de 80 mil unidades do T‑Cross exportadas para 18 mercados na América Latina e África. Além dele, a planta em São José dos Pinhais também produz os modelos Q3 e Q3 Sportback, da Audi do Brasil.

“Esse é um momento muito importante para a fábrica da Volkswagen do Brasil em São José dos Pinhais. Nesses 25 anos, já foram produzidos na unidade modelos que fazem sucesso nas ruas até hoje, como o Golf, Fox, CrossFox e SpaceFox, além da Saveiro. Atualmente, fabricamos o T‑Cross e celebramos seu sucesso, como o SUV mais vendido do Brasil em 2023”, celebra Cesar Drazul, plant manager da fábrica da Volkswagen do Brasil em São José dos Pinhais.

“Em um ano em que completamos três décadas de operação no Brasil, é uma alegria imensa poder celebrar também os 25 anos da fábrica da Audi do Brasil em São José dos Pinhais. Uma fábrica que já produziu diversos modelos icônicos da marca, hoje tem em sua linha de montagem um dos modelos mais desejados no mercado premium. Estamos muito felizes com este marco e seguiremos celebrando esta e outras conquistas neste importante ano para as quatro argolas”, afirma Daniel Rojas, CEO e Presidente da Audi do Brasil.

Ações que garantem sustentabilidade

Conhecida pela sustentabilidade nos processos produtivos, a fábrica da Volkswagen e da Audi do Brasil em São José dos Pinhais se destaca por utilizar tecnologia avançada em todo o seu processo de produção, como a solda a laser, e pelo pioneirismo no uso de tinta à base de água na pintura de automóveis. Com esse processo produtivo, a fábrica evita a emissão de solventes, além de possuir um avançado processo de tratamento de efluentes, que trata os esgotos convencionais e industriais.

Nos escritórios e nas áreas produtivas, se destaca o uso da iluminação natural em grande escala, o que contribui para a redução do consumo de energia e bem-estar dos colaboradores. Além disso, a ampliação do uso de telhas de policarbonato transparentes nas áreas produtivas intensificou a incidência da iluminação natural e economia de energia.

Uma estação meteorológica instalada no prédio da Pintura monitora as variações climáticas como temperatura externa, umidade relativa do ar e volume de chuva. Com os dados, a unidade consegue racionalizar o uso de energia e de gás natural ao controlar de forma precisa a quantidade de água fria ou quente fornecida para a climatização das cabines de pintura automotiva. Em dias quentes, por exemplo, a fábrica reduz o consumo de gás natural usado para aquecer caldeiras e, em dias frios, reduz a energia elétrica usada nos equipamentos que fornecem água gelada para resfriamento.

A fábrica da Volkswagen e da Audi do Brasil em São José dos Pinhais também atua ativamente em prol da biodiversidade e para melhorar a qualidade ambiental, visando um futuro sustentável. Ao redor da unidade de produção há um espaço de cerca de 300 mil metros quadrados de reflorestamento, onde são plantadas árvores nativas.

São mais de 85 mil árvores plantadas, sendo mais de 10 mil araucárias, o símbolo do Paraná. Nesse grande espaço verde convivem cerca de 20 espécies de mamíferos e 200 de aves residentes e migratórias – algumas delas ameaçadas de extinção, como o garimpeiro, a gralha-azul e o cais-cais; além de alguns peixes e répteis nos lagos do espaço de reflorestamento.

Veja os fatos que marcam a história da fábrica VW:

1999: Inauguração da fábrica e produção do Audi A3;

2003: Lançamento do Fox;

2005: Lançamento do CrossFox;

2011: Marco de 500 mil Golf produzidos;

2012: Dois milhões de veículos produzidos;

2013: Anúncio do investimento de R$ 520 milhões para a produção do Novo Golf e a chegada da plataforma MQB na unidade;

2015: Lançamento da linha Fox Rock in Rio e produção do Audi A3 Sedan;

2016: Produção do Novo Golf e Audi Q3;

2017: Início da produção do Fox Connect e Fox Xtreme;

2018: Anúncio do investimento de R$ 2 bilhões para o desenvolvimento e a produção do SUV T‑Cross e o marco de 2,6 milhões de veículos produzidos desde 1999;

2019: 20 anos da unidade, com início da produção do T‑Cross;

2020: VW celebra marco de 100 mil unidades do T‑Cross produzidas no PR;

2021: VW T‑Cross atinge marca de 200 mil unidades produzidas no PR;

2022: T‑Cross é eleito o SUV compacto com menor custo de uso do Brasil e fábrica da Audi é reinaugurada com os modelos Q3 e Q3 Sportback;

2023: Lançamento do T‑Cross The Town e atinge o marco de 80 mil unidades do T‑Cross exportadas para 18 mercados na América Latina e África. T‑Cross foi o SUV mais vendido do Brasil em 2023, com 72.445 unidades.