Estudante que venceu concurso da Nissan vê seu projeto no Versa SR

Quando o sonho se torna realidade. Nesta última sexta-feira (12/07), o estudante Lian Pieri, do Instituto Mauá de Tecnologia (SP), vencedor do 4º Concurso Acadêmico de Design Gráfico da Nissan, teve a oportunidade de ver seu projeto materializado em um Versa SR de verdade. O encontro entre criador e obra foi promovido no estande da Nissan no 25º Festival do Japão de São Paulo, realizado da sexta-feira até o domingo, no São Paulo Expo, onde o veículo foi um dos destaques.

“Ver o carro transformado assim é muito legal! Nós que somos estudantes sempre esperamos uma oportunidade de mostrar nosso trabalho, então a Nissan abrir essas portas para nós é muito bom. É incrível ver o projeto concretizado, e a maneira como a equipe da Nissan me ajudou em tudo foi muito bacana. É muito gostoso estar aqui e ver a reação de todos com o carro, ter minha família vendo o carro e poder ver o projeto transformado em realidade”, comemorou.

Pieri venceu a edição mais acirrada do concurso com a proposta de manter em todos os grafismos a aparência da arte pintada à mão, em referência às pinceladas da caligrafia tradicional japonesa, Shodō. Alinhado ao Nissan Emotional Geometry Design, o projeto contém elementos históricos da cultura nipo-brasileira, como o navio Kasato Maru, para homenagear a imigração japonesa no Brasil. O aluno também pôde conhecer e trocar experiências com o designer da Nissan América Latina Fernando Andrade, um dos jurados do concurso.

“Com certeza, isso terá um impacto muito grande na minha carreira. Pude falar com muita gente no Festival, recebi um monte de mensagens e a gente vê que é esse tipo de coisa que vai fazer a diferença. Estou muito contente de ter participado e de todo o resultado que estou tendo. Eu sempre gostei de desenhar carros, desde pequeno, e aí fui entendendo que existe essa área de design automotivo e fui cada vez mais me preparando para isso, estudando, tentando aprender ao máximo, e essa está sendo uma oportunidade de aprender muito”, contou.

Pieri escolheu as cores e os locais de aplicação dos grafismos de modo a evidenciar as linhas características do Versa SR. Além do Kasato Maru, a lateral esquerda traz um Samurai e, a direita, as ondas dos mares japoneses. O para-choque traseiro tem uma Sakura, árvore tradicional do Japão, de onde partem folhas em movimento por toda a lateral. No painel traseiro estão o Monte Fuji e um círculo vermelho que representa a Terra do Sol Nascente. (Fotos: Murilo Góes/Divulgação Nissan).