Equipe Garagem Racing conquista vitória e segundo lugar em Rivera

A equipe curitibana Garagem Racing de Fórmula Truck (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos) teve boa participação na 7.ª etapa do Campeonato Interestadual de Fórmula Truck 2024 e 3.ª da Copa Mercosul 2024, realizada no Autódromo Eduardo Cabrera, em Rivera, no Uruguai, divisa seca com Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. O piloto Joãozinho Santa Helena, com o caminhão DAF n.º 33, ficou me oitavo lugar na categoria GT Truck (Eletrônica), e, venceu a prova do Troféu SpeedMax, que encerrou as disputas no circuito uruguaio. O seu companheiro de equipe Fabrício Rossatto, com o caminhão VW n.º 82, na categoria F-Truck (Bomba Injetora), também teve ótima participação, conquistando o segundo lugar, depois de grande “pega” com Daniel Conci até a bandeirada final.

Com problemas no Top Qualify, o experiente piloto de Colombo, Joãozinho Santa Helena, largou da oitava posição, trabalhando muito na prova da GT Truck, terminou a prova em sétimo lugar. Mas no Troféu SpeedMax, largou da 16.ª posição e fez 15 ultrapassagens durante a prova e venceu de forma espetacular, assumindo a liderança na última volta, para a vibração do público presente ao Autódromo Eduardo Cabrera. “Na primeira corrida da categoria GT Truck meu caminhão DAF teve bom rendimento, mas não consegui ganhar mais posições vindo de trás e fiquei em sétimo lugar. Porém conseguimos melhorar o caminhão no intervalo das corridas e para a prova do Troféu SpeeedMax consegui imprimir bom ritmo e vencer com ótimo desempenho do DAF n.º 33. Agora vamos descansar um pouco, porque em menos de um mês já tem a oitava etapa em Tarumã, no Rio Grande do Sul, pista rápida e técnica como eu gosto. Mais uma vez os meus parabéns para todos da Equipe Garagem Racing, pelo excelente trabalho em Rivera”, declararam Joãozinho Santa Helena (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos).

Para o piloto de Campo Largo, Fabrício Rossatto, a 7.ª etapa da Fórmula Truck em Rivera, também foi de muito trabalho, “brigando” bastante durante a corrida até assumir o segundo lugar na categoria, posição onde recebeu a bandeirada final. “Como disse o Joãozinho, nossa equipe está de parabéns pois os nossos caminhões estavam bem acertados. Isso nos possibilitou buscar uma vitória e um segundo lugar em Rivera e faltando duas etapas ainda vamos em busca de mais vitórias na Fórmula Truck. O meu “Bob Esponja” estava muito rápido o que me possibilitou fazer um bom “pega” com o Duda Conci pelo segundo lugar. Voltamos para casa com dois troféus e teremos pouco tempo para nos preparar para a oitava etapa em Tarumã, penúltima etapa da Temporada 2024”, brincou Fabrício Rossato (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos).

A 8ª etapa da Fórmula Truck está marcada para os dias 8, 9 e 10 de novembro, no Autódromo Tarumã, em Viamão, na Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Resultados da 7.ª etapa da Fórmula Truck em Rivera:

Categoria GT Truck (Eletrônica):

1.º) Rafael Fleck (Porto Alegre-RS), Volvo, 23 voltas em 49min30s;

2.º) Ramiris Fontanella (Lauro Muller-SC), Scania, a 7s339.

3.º) Alex Peixeiro (Santos-SP), Mercedes-Benz, a 13s589;

4.º) Pedro Muffato (Cascavel-PR), Scania, a 21s524;

5.º) Álvaro Bendo (Ermo-SC), Mercedes-Benz, a 34s401;

6.º) Alisson Nurnberg (Foz do Iguaçu-PR), Scania, a 37s604;

7.º) Joãozinho Santa Helena (Colombo-PR), DAF, a 58s229;

8.º) Luís Paulo Rampon (Curitiba-PR), Scania, a uma volta;

9.º) Robson Luiz Trevizol (Xanxerê-SC), Volkswagen, a uma volta;

10.º) Jorginho Feio (Pelotas-RS), Scania, a uma volta.

Categoria F-Truck (Bomba Injetora):

1.º) Douglas Collet (Casca-RS), Scania, 23 voltas em 50m08s;

2.º) Fabrício Rossatto (Campo Largo-PR), Volkswagen, a 24s244;

3.º) Carlos “Duda” Conci (Cafelândia-PR), Ford Cargo, a 24s435;

4.º) Márcio Rampon (Curitiba-PR), Scania, a 46s251;

5.º) Geovani Tavares (Paraguai), Scania, a 48s442;

6.º) Daniel Lovato (Almirante Tamandaré-PR), Scania, a uma volta;

7.º) Gustavo Mânica (Curitiba/PR), Volkswagen, a uma volta;

8.º) Thiago Mânica (Curitiba/PR), Scania, a uma volta.

Troféu Speed Max:

1.º) Joãozinho Santa Helena; 2.º) Leonardo Barramacher; 3.º) Ricardo Ançay; 4.º) Nilton Jacobsen Filho; 5.º) Paulo Rampon; e 6.º) Jorginho Feio.

Calendário da Fórmula Truck para 2024:

Próximas etapas:

10 de novembro – Tarumã (RS);

01 de dezembro – Cascavel (PR).

(Fotos: Tiago Soares/Lu Flores/Divulgação).

Fabrício Rossatto foi ao pódio em segundo lugar na categoria F-Truck.