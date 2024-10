Emplacamentos de veículos no Paraná crescem 17,83% em 2024

O número de veículos emplacados no acumulado do ano (jan-set) foi de 200.929 unidades, incluindo automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas e implementos rodoviários. O montante corresponde a 17,83% mais que o mesmo período do ano passado, quando foram emplacadas 170.522 unidades.

Os automóveis e comerciais leves juntos tiveram aumento de 12,324%, emplacando no total 113.573 unidades. As motocicletas tiveram alta de 38,17%, sendo comercializadas 59.679 unidades no Paraná. Os caminhões tiveram alta de 22,23%, o equivalente a 10.517 unidades emplacadas. Os ônibus apresentaram alta de 1,24%, chegando a 1.143 unidades. Já os implementos rodoviários tiveram queda de 10,91%, totalizando 8.313 unidades no ano. (vide tabela abaixo). Em relação a agosto, o mês de setembro teve queda de 1,75%, passando de 27.599 unidades (ago) para 27.116 (set).

Dados do Paraná:

De acordo com o presidente do Sincodiv-PR e diretor-geral da Fenabrave-PR, Marcos da Silva Ramos, os números mostram estabilidade no setor da distribuição de veículos no Estado do Paraná, que segue otimista em relação ao fechamento de 2024.

“O setor da distribuição do Paraná continua com resultados satisfatórios em relação à economia e, em setembro, esteve 1 ponto percentual acima dos resultados nacionais. Acreditamos que o último trimestre deve ser importante para o concessionário em relação às vendas, já que o ano todo tem sido de recuperação do setor. Entretanto, o empresário está atento a questões que podem impactar na decisão de compra do consumidor, como eleições 2024, confiança na economia, taxa de juros e oferta de crédito”, disse Marcos Ramos.

Já o presidente nacional da Fenabrave, Andreta Jr., diz que apesar da decisão do COPOM – Comitê de Política Monetária do Banco Central de elevar a Taxa Selic em agosto, o cenário ainda é favorável para o crédito. “Além das taxas de juros, influenciam no crédito os níveis de inadimplência e de renda e, por isso, não percebemos impacto na oferta de crédito para financiamentos de veículos”, analisa Andreta Jr.

Dados de veículos novos no Brasil AQUI: https://www.fenabrave.org.br/portalv2/Noticia/17456.

