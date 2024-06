Ducati Diavel V4 chega ao Brasil com novidades

A Diavel V4 é única, inconfundível e com uma personalidade explosiva. Com a introdução do sofisticado motor V4 Granturismo, o desempenho da Diavel se torna ainda mais surpreendente. O V4 de 1.158 cc da Ducati, com seus 168 cv e 12,8 kgfm de torque, é o motor ideal para uma muscle cruiser, capaz de combinar linearidade em baixas rotações com torque vigoroso em toda a faixa de entrega.

Musculada, esportiva, exagerada e elegante ao mesmo tempo, capaz de atrair a atenção em qualquer contexto, a Diavel V4 sintetiza características técnicas, dinâmicas e estilísticas distantes, como as das nakeds desportivas e das muscle cruisers. Responde assim aos desejos de muitos motociclistas diferentes, desde os entusiastas do desporto que procuram uma moto mais confortável e elegante, aos que preferem experimentar o motociclismo num ambiente mais urbano e descontraído, aos amantes do desempenho e da iconografia relacionada com as corridas de arrancada.

A Ducati Diavel V4 surpreende com seu desempenho dinâmico e agradável, com sua capacidade de agradar na pilotagem esportiva, empolgar com aceleração e desaceleração impressionantes, bem como desfilar em baixa velocidade, com a certeza de não passar despercebida graças a uma presença de palco inconfundível. Além disso, essa motocicleta surpreende com sua aptidão para passeios de médio porte com um conforto realmente incrível para o piloto e o garupa.

Linha inconfundível

A Diavel V4 comunica uma presença importante desde o primeiro olhar. Musculosa, corajosa, com “ombros” largos e escapamento de quatro saídas orgulhosamente visível que declara imediatamente a sofisticada arquitetura do motor. A Diavel V4 inspira-se nos muscle cars, na estética dos super-heróis e reproduz a imagem de um atleta pronto para correr para os blocos de partida, com todas as massas concentradas na frente e uma traseira ágil e aerodinâmica.

Os exclusivos conjuntos de luzes dianteiras e traseiras e os piscas, obviamente full-LED, também contribuem para a aparência inconfundível da Diavel V4. O DRL* dianteiro muda de forma, com um perfil de duplo C que evolui a partir da característica estilística anterior. O conjunto de luzes traseiras consiste em uma matriz de LEDs puntiformes posicionados sob a rabeta, também com uma assinatura óptica inconfundível da Ducati: uma solução única e espetacular que torna a motocicleta instantaneamente reconhecível. Os piscas dinâmicos* estão integrados ao guidão, em frente aos reservatórios de controle do freio e da embreagem.

Outro elemento distintivo da Diavel V4 é o enorme pneu traseiro 240/45. As rodas são de liga leve de cinco raios com um perfil embelezado com superfícies usinadas e são um dos elementos mais refinados da estética da Diavel V4. * Somente em países onde é permitido.

Motor

A Diavel adota o motor V4 Granturismo de 1.158 cc, um elemento central do design da motocicleta e, ao mesmo tempo, uma escolha técnica que melhora o desempenho, a dinâmica e o prazer de pilotar, graças também à escolha sofisticada de um virabrequim contra-rotativo, que reduz o efeito giroscópico e aumenta a agilidade da motocicleta.

Potente (168 cv), rica em torque a cada rpm (com um valor de pico de 12,8 kgfm a 7.500 rpm, 0,5 a mais que a Multistrada V4), mas também extremamente leve e compacta, a V4 Granturismo (que deriva da Desmosedici Stradale da Panigale V4 e da Streetfighter V4) é ao mesmo tempo suave, regular e agradável desde as rotações mais baixas. Ela também se caracteriza pelos baixos custos de operação, com manutenção principal em intervalos de 60.000 km (um valor recorde no cenário mundial) e eficiência no consumo de combustível e nas emissões graças ao sistema de desativação estendida. Esse recurso desliga o banco traseiro não apenas quando o veículo está parado, mas também durante a condução em baixas rotações com carga reduzida do motor.

A ordem de disparo Twin Pulse, juntamente com o sistema de escapamento dedicado desenvolvido com grande atenção à “qualidade sonora”, caracteriza inconfundivelmente a marca do Granturismo V4. O sistema de desativação estendido para os cilindros traseiros, que permite que o motor opere como um cilindro duplo ou como um cilindro quádruplo com uma transição imperceptível devido à sua gradualidade, gera uma mudança no tom do ruído do escapamento quando ele muda de um modo para o outro. Um som mais profundo, com frequências mais baixas, caracteriza o Granturismo V4 quando apenas os dois cilindros dianteiros estão ativos. As frequências, por outro lado, tornam-se mais altas quando todos os quatro cilindros estão funcionando.

Chassi e ergonomia

O desempenho estimulante do motor V4 Granturismo é combinado com agilidade e dinâmica surpreendentes para uma motocicleta desse tipo. A Diavel V4 tem um peso em ordem de marcha sem combustível de 223 kg, o que representa uma economia de mais de 13 kg (-5 no motor, -8 no veículo) em comparação com a Diavel 1260 S, graças à leveza do V4 Granturismo e às ações específicas de muitos de seus componentes.

Tudo isso com refinamento e eficácia dos componentes, com um garfo invertido de 50 mm e um amortecedor com padrão cantilever, ambos totalmente ajustáveis. O sistema de freios conta com pinças Brembo Stylema® e discos dianteiros duplos de 330 mm.

O resultado é uma motocicleta capaz de acelerações e desacelerações de tirar o fôlego. De fato, o desempenho do V4 Granturismo de 168 cv, combinado com o pneu traseiro 240/45 e uma engrenagem dedicada, permite acelerar de 0 a 100 km/h em menos de 3”, com um impulso verdadeiramente impressionante.

O sistema de freios, do tipo superesportivo, com discos de 330 mm e pinças Brembo Stylema®, por outro lado, garante um desempenho recorde, com valores de pico de desaceleração de até 11,5 m/s2: um valor que geralmente caracteriza as motocicletas de corrida, obtido somente graças a uma calibração muito refinada do sistema ABS.

O piloto – que pode desfrutar de um assento baixo (a 790 mm do solo), pedais centrais e guidão alto 20 mm mais próximo do que na Diavel 1260, o que facilita o uso, especialmente ao manobrar – está no centro da moto, com uma posição de pilotagem que também transmite visualmente uma sensação de controle e autoconfiança.

O conforto também melhora substancialmente em viagens longas graças à suspensão traseira, que aumenta o curso em 15 mm, e especialmente ao assento largo e bem perfilado, projetado para oferecer o máximo de liberdade de movimento em todas as direções, oferecendo assim também benefícios em termos de eficiência em uma pilotagem mais esportiva.

O garupa pode contar com um assento espaçoso e confortável, apoios para os pés que se retraem sob a traseira e uma barra de apoio traseira telescópica. Os apoios para os pés e a barra de apoio são efetivamente invisíveis na posição fechada e, juntamente com a cobertura do assento do passageiro, fornecida como padrão e de fácil instalação, permitem que a Diavel V4 seja transformada de um assento de dois lugares para um assento de um lugar com apenas alguns gestos.

Componentes eletrônicos

O piloto pode explorar o desempenho da Diavel V4 de forma completa e segura, graças a um pacote eletrônico abrangente que aprimora a alma esportiva dessa moto. A Diavel V4 oferece três modos de potência e quatro modos de pilotagem: Sport, Touring, Urban e o novo Wet, projetado para superfícies de baixa aderência. Os modos de pilotagem permitem que o motociclista adapte o fornecimento do motor e a intervenção dos sistemas de auxílio à pilotagem (Ducati Traction Control na versão Cornering, ABS Cornering e Ducati Wheelie Control) à situação e às preferências do motociclista.

O Cruise Control torna os deslocamentos em rodovias mais relaxados, enquanto o Launch Control proporciona arrancadas incríveis e o Ducati Quick Shift up/down torna as mudanças de marcha em geral menos cansativas e mais eficazes na pilotagem esportiva.

O piloto pode gerenciar todos os sistemas eletrônicos por meio de controles retroiluminados no guidão e no novo painel TFT colorido de 5 polegadas, que também oferece conectividade Bluetooth para emparelhar o smartphone e usá-lo para chamadas, mensagens de texto e música, ou usar o sistema de navegação curva a curva (disponível como acessório) por meio do aplicativo Ducati Link.

Acessórios

Os entusiastas que desejam aprimorar as capacidades de turismo da Diavel V4 encontrarão muitas opções no catálogo Ducati Performance, começando pelas malas semirrígidas com capacidade total de 48 litros para as quais a Diavel V4 está pronta (sem necessidade de quadros) que, juntamente com o encosto do passageiro e o plexo de turismo, permitem viagens confortáveis mesmo com um passageiro. O lado mais esportivo da Diavel V4, por outro lado, é amplificado pelo silenciador de escapamento de rua com uma tampa e quatro tampas de titânio. Peças de tarugo, peças de carbono, rodas forjadas e pinças de freio nas cores vermelha ou preta ampliam ainda mais a possibilidade de personalização da nova Diavel V4. (Fotos: Ducati/Divulgação).