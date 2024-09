Ducati anuncia expansão de concessionários no Brasil

A Ducati do Brasil anuncia uma sequência de novas aberturas, inaugurações e mudanças no comando de concessionárias da marca italiana durante os meses de setembro e outubro.

As Empresas Maggi, com sede em Itu, interior de São Paulo – com mais de 40 anos no mercado automotivo, trabalhando com as marcas Fiat, Volkswagen Automóveis e Caminhões, Peugeot, Citroen, Toyota, Volvo, Jaguar – Land Rover, BYD, Harley Davidson e Triumph.

Outra grande novidade é o anúncio da parceria com o Grupo Ramasa que ficará responsável pela concessionária Ducati na capital de Goiás. Há mais de um ano sem uma loja oficial Ducati, a cidade de Goiânia contará em breve com uma concessionária da marca italiana sob o comanda da Ramasa. A Ramasa atua no mercado brasileiro desde 1976 e conta com marcas como Toyota, Nissan, Jaguar, Land Rover e Triumph.

Setembro Rosso

Na agenda de inaugurações do mês de setembro estão as cidades de Curitiba (PR), Ribeirão Preto (SP) e Vitória (ES). E no começo de outubro será a vez de Alphaville (SP).

Para atender os clientes de Alphaville – bairro nobre entre Barueri e Santana do Parnaíba – região metropolitana de São Paulo, a nova Ducati Alphaville já está de portas abertas no sistema soft opening, e a inauguração deve acontecer no início do mês de outubro.

Em Curitiba, a partir do dia 21 de setembro, a novíssima unidade Ducati estará em pleno funcionamento. O Grupo Remotors – dono de marcas como Royal Enfield e BMW no Paraná – construiu uma loja com cerca de 400 metros quadrados com espaço de showroom, oficina e ambiente para os ducatistas associados ao Ducati Oficial Clube.

Em Vitória e Ribeirão Preto, as concessionárias Ducati inauguram, nos dias 14 e 28 de setembro respectivamente, um novo endereço, com ampliação e novidades voltadas para melhor atender os clientes da marca.

A Ducati do Brasil foi criada em outubro de 2012 como subsidiária oficial da Ducati Motor Holding no país. Atualmente a Ducati do Brasil tem concessionárias distribuídas de Norte a Sul do Brasil, e unidade fabril em Manaus (AM).

A Ducati do Brasil é dedicada à fabricação de produtos que são referência absoluta em termos de inovação, tecnologia e design no segmento de motocicletas premium. (Fotos: Ducati/Divulgação).