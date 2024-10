DPaschoal faz evento para celebrar seus 75 anos de história

A DPaschoal realizou no dia 9 de outubro um evento para celebrar os seus 75 anos de história com convidados que fazem parte dessa jornada de sucesso, como colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros, além da liderança da empresa e da Stellantis.

Na celebração, realizada no Royal Palm Resort Campinas, os convidados puderam reviver momentos marcantes da trajetória da empresa, desde a sua fundação até os dias atuais, período em que consolidou a qualidade dos serviços e a confiança que construiu com seus clientes.

Tendo como mestre de cerimônia a jornalista e apresentadora Millena Machado, o evento contou com abertura de Emanuele Cappellano, Presidente da Stellantis para América do Sul. Em seu discurso, Cappellano destacou 2024 como um ano importante de transformação, especialmente por conta dos primeiros meses após a aquisição da DPaschoal por parte da Stellantis, os avanços conquistados neste período e o objetivo da empresa em se tornar líder em aftermarket no Brasil.

Paulo Solti, Vice-Presidente de Peças e Serviços da Stellantis para América do Sul e Chairman DPaschoal, falou aos convidados sobre esse momento único da DPaschoal e os desafios que a empresa tem pela frente, a confiança que tem no crescimento da empresa e que os objetivos estratégicos serão alcançados.

Na sequência, Gerson Prado, diretor-geral da DPaschoal, conduziu um bate-papo com Paulo Solti e Luis Norberto Pascoal, vice-presidente do conselho de administração da DPaschoal, sobre a história da empresa, como foi a negociação com a Stellantis, os diferenciais da empresa e os planos estratégicos de negócios. “Celebrar 75 anos é um momento histórico para nós. É uma oportunidade de resgatar as nossas conquistas e, ao mesmo tempo, trazer a nossa visão de futuro. Estamos comprometidos em continuar oferecendo serviços de qualidade e seguir inovando no setor automotivo, sempre em parceria com nossos colaboradores, fornecedores e parceiros”, afirmou Gerson Prado.

Luis Norberto destacou a relação de confiança e apoio mútuo com fornecedores durante toda a trajetória da empresa, o valor das pessoas e o impacto da tecnologia e da modernidade para impactar os resultados da empresa.

“Não temos medo de enfrentar as questões, temos que encarar os desafios. O varejo precisa investir em tecnologia adequada e quem não fizer isso não vai sobreviver nos próximos 5 anos. Dessa forma, é possível ter os dados corretos, estoque certo e atender bem, com o cliente gastando somente o necessário e saindo da loja feliz. É necessário o envolvimento interligado com os fornecedores para funcionar da melhor forma. E sempre com pessoas preparadas e capacitadas para oferecer o melhor atendimento”, afirmou Luis Norberto.

Paulo Solti destacou a importância das pessoas nos negócios da empresa. “A DPaschoal tem uma visão única e as equipes têm os mesmos propósitos e valores, acreditam no negócio. Isso se tornou perceptível desde a primeira reunião que tivemos e é fundamental para os resultados. Ter pessoas felizes e diversidade dentro da empresa também contribui significativamente para guiarmos a empresa no crescimento”.

Após os agradecimentos e as considerações finais dos executivos, foi servido um jantar especial. Os convidados se divertiram ao som do show da Família Lima, que subiu ao palco para encerrar a noite de maneira memorável. (Fotos: DPaschoal/Divulgação).

Paulo Solti, Luís Norberto Paschoal e Gerson Prado, durante o bate papo. Emanuele Cappellano, Presidente da Stellantis para América do Sul.