Diego Fernandes é o novo COO da GWM Brasil

A GWM Brasil anuncia que Diego Fernandes assumiu o cargo de Chief Operating Officer (COO) da empresa desde o último dia 15. O executivo vai se reportar diretamente a Parker Shi, presidente da GWM International, e será responsável por coordenar as áreas relacionadas a vendas, marketing, pós-venda e desenvolvimento da rede de concessionárias da GWM no Brasil.

Com 45 anos de idade e formação em marketing, Diego Fernandes traz toda sua experiência de 27 anos na Honda Automóveis, onde começou como assistente de Marketing e chegou a Diretor Comercial, Diretor de Marca Corporativa e Membro do Board no Brasil, cargos que acumulava antes da sua chegada à GWM.

O executivo ingressou na Honda em 1997 e passou por quase todas as áreas comerciais da empresa, onde foi responsável direto pela estratégia de marketing, gestão da marca corporativa, planejamento comercial, desenvolvimento da rede autorizada e gerenciamento de reputação da marca.

Diego tem ainda Pós-Graduação em Administração de Empresas e Marketing pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios também pela FGV, além de extensão executiva pela ISE Business School.

“Me sinto honrado e extremamente empolgado em assumir o papel de COO da GWM Brasil. Vamos trabalhar na expansão da marca, levando aos clientes os melhores produtos, serviços e experiências conectados à nova era da indústria automotiva”, afirma Diego Fernandes. (Foto: GWM/Divulgação).