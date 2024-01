Dicas Goodyear para iniciar 2024 com os pneus em dia

Com a retomada da rotina após o período de férias, viagens e celebrações, a Goodyear, fabricante global de pneus e com uma trajetória de mais de 100 anos no Brasil, apresenta dicas de manutenção para os consumidores começarem o ano com os pneus em dia.

Nessa época do ano, período que se roda grandes quilometragens, em terrenos diferenciados, é essencial que os motoristas estejam atentos com o estado dos pneus e realizem, quando necessário, a manutenção preventiva, garantindo desempenho adequado e contribuindo para a segurança de todos.

Dicas de manutenção para manter os pneus em dia:

Rodízio de pneus: Para compensar as diferenças de desgaste dos pneus, recomenda-se realizar o rodízio a cada 5.000 km ou antecipadamente, se for identificado qualquer desgaste irregular nos pneus, para garantir um desempenho equilibrado e prolongar a vida útil do equipamento;

Calibragem e Pressão: A pressão de ar é um dos fatores delicados que impactam diretamente no desgaste dos pneus e, dessa forma, em sua vida útil. Por isso, calibre seus pneus pelo menos a cada 15 dias, manuseando sempre com a pressão indicada pelo fabricante do veículo;

Alinhamento e balanceamento do veículo: As práticas de alinhamento e balanceamento, não apenas proporcionam uma dirigibilidade superior em retas e curvas, mas também desempenham um papel fundamental na estabilidade e segurança do veículo, ao mesmo tempo que contribuem para prolongar a vida útil dos pneus. É prudente verificar a cada 5.000 km ou seis meses a necessidade desse serviço, sendo indispensável realizar esses procedimentos a cada troca de pneus, assegurando assim um desempenho otimizado e uma experiência de condução mais segura;

Condições dos pneus: Para garantir a durabilidade e a segurança do veículo, promovendo uma condução mais eficiente e confortável, fique atento aos indicadores, como o TWI, que sinalizam a necessidade de substituição quando os pneus atingem uma profundidade de sulco inferior a 1,6 mm.