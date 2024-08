Daimler Truck inicia testes em clientes com caminhões movidos a hidrogênio

Com o objetivo de oferecer apenas veículos neutros em CO2 aos seus principais mercados globais até 2039, a Daimler Truck, uma das maiores fabricantes de veículos comerciais do mundo, está impulsionando o transporte sustentável. Como exemplo, as tecnologias de acionamento baseadas em hidrogênio têm se apresentado como solução ideal, especialmente para aplicações flexíveis e exigentes em transporte pesado e de longa distância.

Martin Daum, Presidente do Conselho de Administração da Daimler Truck, e Hildegard Müller, presidente da Associação Alemã da Indústria Automotiva (VDA), comemoraram o início dos testes dos cinco protótipos de caminhões Mercedes-Benz GenH2 com célula de combustível na frota das empresas Air Products, Amazon, Holcim, Ineos e Wiedmann & Winz. Esses clientes terão a oportunidade de adquirir experiência prática no transporte de longa distância, numa fase inicial experimental de cerca de um ano, com caminhões movidos a célula de combustível. Por outro lado, a equipe de desenvolvimento da Daimler Truck adquire informações valiosas sobre as operações reais de caminhões movidos a hidrogênio líquido e sobre os requisitos específicos dos clientes, podendo levar tudo isso em conta para o desenvolvimento da produção de série.

Os cinco GenH2 Trucks serão utilizados em diferentes aplicações de longa distância em rotas específicas na Alemanha, como transporte de materiais de construção, contêineres marítimos e até mesmo gases em cilindros. Durante esses primeiros testes com clientes, os veículos permanecerão sob a supervisão e responsabilidade direta da fabricante. Os caminhões serão reabastecidos nos postos de abastecimento de hidrogênio líquido (sLH2) designados em Woerth am Rhein (Renânia-Palatinado) e, em um futuro próximo, na área de Duisburg (Renânia do Norte-Vestefália).

“Quando se trata de descarbonizar o transporte, estamos nos concentrando em propulsores elétricos à bateria e baseados em hidrogênio. A transformação só pode ter sucesso se a energia verde estiver disponível de forma suficiente e abrangente – e para isso precisamos de ambas as tecnologias”, diz Martin Daum. “Com relação aos propulsores a hidrogênio, agora estamos dando outro passo importante em direção à preparação para a produção em série com o início dos testes dos nossos caminhões Mercedes-Benz GenH2 em operações de transporte diárias reais. No entanto, é importante observar que veículos neutros em CO2 por si só não serão suficientes para tornar o transporte sustentável. Isso também requer uma infraestrutura de carregamento e reabastecimento correspondente, bem como paridade de custos com veículos convencionais. Embora os formuladores de políticas e as empresas de energia já estejam ativos aqui, precisamos urgentemente de ainda mais impulso, em toda a Europa”.

Para Hildegard Müller, o potencial de todas as tecnologias disponíveis deve ser explorado no caminho para a mobilidade neutra de emissões. “Quando se trata de veículos comerciais pesados, a mobilidade elétrica não pode ser equacionada exclusivamente à propulsão à bateria. Em vez disso, a propulsão por célula de combustível alimentada por hidrogênio também deve ser considerada como parte da diversidade de tecnologias disponíveis. As fabricantes já têm os modelos correspondentes em desenvolvimento e produção, e agora as condições da estrutura política devem finalmente ser criadas, ou seja, uma rede baseada nas necessidades de postos de abastecimento de hidrogênio e infraestrutura associada que devem ser construídas urgentemente. Há uma necessidade de ação dos políticos, da Agência Federal de Redes Alemã e da indústria de energia”.

Os cinco cavalos mecânicos e seus respectivos semirreboques serão utilizados pelos clientes em várias aplicações de longa distância durante o período de teste. A Amazon usará o GenH2 Truck em suas operações de logística na Alemanha, enquanto a Air Products para o transporte de gases de cilindro. Já a Wiedmann & Winz utilizará o veículo para contêineres marítimos e a Holcim para logística de materiais de construção. Por sua vez, a Vervaeke – a empresa de logística da Ineos – fará uso para transporte de PVC e vinil.

Mercedes-Benz GenH2 apresenta bom desempenho

Os engenheiros de desenvolvimento da Daimler Truck basearam o GenH2 nas características do Actros, caminhão convencional da Mercedes-Benz para longas distâncias, em termos de carga útil, alcance e desempenho. Os GenH2 que serão usados nesses primeiros testes de clientes oferecem uma carga útil de aproximadamente 25 toneladas, com um peso bruto total combinado (PBTC) de 40 toneladas. Além disso, apresentam dois tanques especiais de hidrogênio líquido e um poderoso sistema de célula de combustível da Cellcentric, a joint venture da Daimler Truck e do Grupo Volvo, que permitem alta carga útil e longo alcance. Eles representam a peça central do GenH2.

O sistema de célula de combustível do GenH2 fornece 300 quilowatts (2 x 150 kW), enquanto a bateria fornece 400 kW adicionais temporariamente. A 70 kWh, a capacidade de armazenamento da bateria é relativamente baixa, uma vez que não se destina a atender às necessidades de energia, mas sim fornecer suporte de energia situacional para a célula de combustível durante picos de carga ao acelerar ou ao dirigir em subidas com o veículo totalmente carregado.

Ao mesmo tempo, a bateria relativamente leve permite uma carga útil maior. Ela é recarregada com energia de frenagem e excesso de energia da célula de combustível. Outro elemento central da estratégia operacional do sistema de célula de combustível e da bateria é um sistema de resfriamento e aquecimento que mantém todos os componentes em uma temperatura operacional adequada, garantindo assim máxima durabilidade. Em uma versão pré-série, os dois motores elétricos são projetados para um total de 2 x 230 kW de potência contínua e 2 x 330 kW de potência máxima. Dessa forma, o caminhão GenH2 fornece um torque de 2 x 1.577 Nm ou 2 x 2.071 Nm.

Os dois tanques de hidrogênio líquido de aço inoxidável do GenH2 têm uma capacidade de armazenamento particularmente alta de 88 quilos (44 kg cada), perfeitamente adequados para percorrer longas distâncias. O sistema do tanque de aço inoxidável consiste em dois tubos, um dentro do outro, isolados a vácuo e conectados entre si.

Hidrogênio líquido permite um alcance de 1.000 quilômetros ou mais

A Daimler Truck deu preferência ao hidrogênio líquido porque essa condição resulta numa densidade de energia bem maior. Como resultado, é possível transportar mais hidrogênio, aumentando significativamente a autonomia do veículo, o que permite um desempenho comparável ao de um caminhão a diesel convencional.

Os tanques de hidrogênio líquido também oferecem vantagens em termos de custo e peso em comparação com o hidrogênio gasoso comprimido, permitindo uma carga útil maior. Isso torna o Mercedes-Benz GenH2 tão adequado para o transporte rodoviário de longa distância quanto os caminhões a diesel convencionais. Em setembro de 2023, a Daimler Truck demonstrou esse êxito quando um protótipo aprovado para vias públicas do Mercedes-Benz GenH2 concluiu o #HydrogenRecordRun, cobrindo 1.047 km com apenas um tanque de hidrogênio líquido a bordo.

Expectativa dos clientes para o início dos testes

Para o Presidente e CEO da Air Products, Seifi Ghasemi, a logística desempenha um papel muito importante, uma vez que a empresa conta com milhares de caminhões entregando gases industriais aos seus clientes todos os dias. “Testar um Mercedes-Benz GenH2 em condições reais é uma etapa fundamental em nosso trabalho, a fim de converter nossa frota de distribuição em veículos movidos a hidrogênio”, afirma o executivo. No caminho para o transporte sustentável, a produção, o transporte e a distribuição seguros e confiáveis de hidrogênio renovável em toda a cadeia de valor também são essenciais para a Air Products, que vai fornecer infraestrutura de reabastecimento e hidrogênio líquido nesse projeto”.

Andreas Marschner, Vice-Presidente de Serviços de Transportes da Amazon, por sua vez, afirma que a empresa segue firme no compromisso com o Climate Pledge para atingir zero emissões de carbono em suas operações até 2040. “A descarbonização da nossa rede de transporte desempenha um papel crucial para atingir esse marco e continuamos a investir, experimentar e inovar. Estamos ansiosos para apoiar a equipe de desenvolvimento da Daimler Truck na próxima fase desse projeto”.

John H. Landwehr, da Gerdes+Landwehr, parceira do Grupo Holcim, afirma que nas operações logísticas, a carga útil sempre desempenhou um papel significativo em termos de pegada de CO2 e eficiência. “Após testes extensivos com caminhões elétricos à bateria, estamos muito animados para continuar o caminho para o transporte sustentável do futuro com um caminhão movido a hidrogênio”.

Wouter Bleukx, Diretor de Negócios de Hidrogênio na Ineos Inovyn, afirma que está muito feliz em fazer parte dos testes que utilizam tecnologia de célula de combustível. “O hidrogênio é uma solução de energia revolucionária que transformará o transporte por caminhões e nos ajudará a alcançar um futuro de emissão zero. Como maior operadora de eletrólise da Europa e produtora e consumidora de hidrogênio de baixo carbono, a INEOS está em uma posição única para impulsionar essa mudança vital. Junto com nosso parceiro de logística Vervaeke, estamos animados para apoiar a Daimler Truck”.

Frédéric Derumeaux, CEO da Vervaeke, também está animado com o projeto, que se encaixa com a estratégia da empresa de reduzir drasticamente as emissões de CO2. “Movimentar caminhões pesados usando hidrogênio líquido é um passo revolucionário e decisivo. Como uma empresa líder em transporte, desempenhamos um papel importante e essa colaboração única com a Ineos e a Daimler Truck nos ajudará a testar uma logística verdadeiramente livre de emissões”.

Dr. Micha Lege, Diretor Gerente da Wiedmann & Winz de Geislingen, afirma que a empresa sempre se interessou por inovações. Não é a toa que a Wiedmann & Winz foi uma das primeiras a investir em telemática e digitalização em transporte com o Fleetboard da Mercedes-Benz. “Também usamos recentemente um eActros 300 como um caminhão semirreboque em operações diárias de transporte. Agora, estamos ansiosos para dar o próximo passo e testar um caminhão de longa distância com acionamento por célula de combustível de hidrogênio, na forma do GenH2”. (Fotos: Daimler Truck/Divulgação).