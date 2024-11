Dafra SYM NHX 190 promete repetir o sucesso da NH 190

Apresentado no Festival Interlagos 2024, modelo causou grande expectativa e coloca a Dafra novamente para competir com força no segmento icônico, e que representa grande parte da história da motocicleta no Brasil. O modelo traz muito da tecnologia e das especificações da consagrada SYM NH 190, como o conjunto de iluminação full LED, painel full digital, carregador USB, o confiável motor monocilíndrico 4 tempos de 183cm³ e arrefecimento líquido, que entrega 18cv de potência e torque de 1,60 kgf.m, além do câmbio de 6 marchas, excelente opção na categoria. O design do modelo é compacto e ao mesmo tempo robusto entregando um conceito “streetfighter” inspirado nas naked de alta cc.

O chassis e as suspensões são derivados da SYM NH 190, e com rodas de liga-leve de 17”, o conjunto entrega performance e condição de pilotagem mais adaptados ao uso street. A SYM NHX 190 traz também o freio ABS de duplo canal, privilegiando a segurança, sendo também diferencial em relação aos principais concorrentes. O modelo inicia sua produção no final de novembro, já adequado ao Promot 5, e chega ao mercado em duas opções de cor, o azul tanino e o cinza grafite. A expectativa é que durante dezembro a maior parte das concessionárias já tenha a moto disponível para apresentar a seus clientes.

Mantendo a filosofia da Dafra de lançar ótimos produtos, com alto nível de tecnologia e preço competitivo, o modelo terá preço público sugerido de R$ 18.990 sem o frete, mais acessível que grande parte dos modelos na faixa de 150cc dos principais concorrentes.

Para José Ricardo Siqueira, Gerente de Marcas da Dafra, “a SYM NHX 190 impactou muito no pré-lançamento realizado no Festival Interlagos 2024 e a expectativa está bastante alta. O modelo traz o DNA vencedor da sua irmã on-off road – a SYM NH 190 – e temos certeza que irá repetir o mesmo sucesso”. Segundo Marcelo Milan, Diretor Industrial da Dafra “a robustez, a qualidade e a alta performance do motor da SYM NH 190 são agora aplicadas ao uso street, em uma motocicleta de excelente ciclística. Seguindo a busca permanente da Dafra em oferecer produtos de alta tecnologia embarcada, a SYM NHX 190 conta com o que há de mais moderno em motocicletas de sua categoria”. (Fotos: Dafra/Divulgação).