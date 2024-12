Dafra SYM NH 190 2025 traz importantes novidades

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Desde o lançamento, em dezembro de 2019, a SYM NH 190 rapidamente se tornou o modelo mais vendido pela Dafra e elevou o patamar de concorrência no competitivo mercado de motos on-off road de 150cc a 200cc, terceiro segmento mais importante do mercado brasileiro. O sucesso do modelo acontece pelo design, porte robusto – lembrando uma motocicleta de maior cilindrada -, excelente especificação, ótimo nível de tecnologia, confiabilidade da marca SYM e preço mais competitivo que alguns importantes concorrentes de cilindrada inferior.

Para 2025, o modelo mantém o conjunto de iluminação full LED, painel full digital, carregador USB, o confiável motor monocilíndrico 4 tempos de 183cm³ e arrefecimento líquido, que entrega 18cv de potência e torque de 1,60 kgf.m, além do câmbio de 6 marchas, excelente opção na categoria. Soma-se à proposta vencedora atual, o freio ABS de duplo canal, diferencial em relação a importantes concorrentes, confirmando o compromisso da empresa com a segurança. Para complementar o pacote de novidades, o modelo traz novas cores e grafismos, desenvolvidos de forma exclusiva para o mercado brasileiro.

Seguindo o posicionamento da Dafra, trata-se de mais um lançamento com nível de especificação e tecnologia muito competitivos em relação aos principais concorrentes, e preço extremamente atrativo. A SYM NH 190 2025 terá preço público sugerido de lançamento de R$ 19.990 sem o frete, mais acessível que grande parte dos modelos na faixa de 150cc dos principais concorrentes. Os clientes poderão conhecer o modelo nas concessionárias Dafra a partir da segunda quinzena de dezembro.

Para José Ricardo Siqueira, Gerente de Marcas da Dafra, “O segundo semestre de 2024 da Dafra marca um novo momento vitorioso. Após a apresentação da SYM Cruisym 300 2025 com novidades e o lançamento da SYM NHX 190, modelo que já começa a brilhar nas concessionárias da Dafra, é a vez do upgrade no principal modelo, que acirrará ainda mais a competição. E não para por aí, mais novidades chegarão ainda em 2024 e em 2025, trazendo a certeza de que o próximo ano será especial, marcando 18 anos de história da empresa”.

Segundo Marcelo Milan, Diretor Industrial da Dafra “a adoção do ABS de duplo canal traz para o modelo o mais avançado sistema de frenagem, contribuindo para o aumento da segurança do motociclista. Essa tecnologia faz com que o modelo se destaque ainda mais e se posicione como uma das principais opções para o exigente cliente brasileiro”. (Fotos: Dafra/Divulgação).