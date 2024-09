Curitiba recebe o maior encontro de veículos Volkswagen do Brasil

Nos dias 7 e 8 de setembro, a partir das 10 horas, Curitiba recebe um dos maiores eventos do mundo dedicados à cultura automobilística, o VAG Nation Brasil, reunindo exposição de carros, atrações musicais, gastronomia e espaço kids. O evento, que está em sua quarta edição, ocupará o Bosque São Cristóvão, localizado no bairro Santa Felicidade, e contará com mais de 400 veículos expostos, tanto de modelos clássicos, modernos e customizados, das renomadas marcas do grupo Volkswagen, como Porsche, Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat, Skoda, Ducati, Scania, MAN, entre outras.

Tributos ao Rock e discotecagem

Na ampla programação musical do VAG Nation, um line-up repleto de bandas de destaque da cidade, como Os Caras do Charlie Brown, Linkin Park Brasil Cover, Raimundeira, Mamonas Assassinas Cover, Maxine e Gallo Jack Show, além do Garagem Jam Session, em que músicos profissionais se reúnem para uma sessão especial de improviso.

Conhecido como um dos principais tributos ao Charlie Brown Jr da cidade, o grupo Os Caras do Charlie Brown, formado por André Emer (voz), Levi Mynssen (guitarra), Johnny (guitarra), Willian Medeiros (baixo) e Perim (bateria), já tocou nos principais festivais e casas de rock da cidade, sempre levando os principais hits da lendária banda. No repertório apresentado no evento, o público pode esperar por sucessos como “Dias de Luta, Dias de Glória”, “Só os Loucos Sabem”, “Zóio de Lula”, “Vícios e Virtudes”, entre outros.

Outro grande nome do rock nacional a ser celebrado no VAG Nation é o Mamonas Assassinas. Febre nos anos 90, o grupo conquistou fãs de todas as idades com suas composições irreverentes e bem-humoradas, apresentadas de forma única. O Mamonas Assassinas Cover, formado por Marcelo Fabiano (vocal), Keco Natale (guitarra), Luiz Ceccon (baixo), Eric Brobouski (teclado) e Juliano Natal (bateria), promete levar toda a essência do grupo ao Bosque São Cristóvão, performando sucessos como “Pelados em Santos”, “Robocop Gay”, Chopis Centis”, Vira-Lata”, entre outros.

Os sucessos da banda Raimundos também serão performados ao vivo. O grupo Raimundera, formado por Murilo Mochi (vocal), Felipe Ribeiro (guitarra), André Ferreira (baixo) e Pedro Alves (bateria), relembrará hits como “Mulher de Fases”, “Me Lambe”, “I Saw You Saying – That You Saw”, entre outros, ao vivo durante o VAG Nation Brasil. Destaque também para o Linkin Park Brasil Cover, com grandes composições do grupo norte-americano, como “Numb”, “In The End”, “Breaking The Habit”, “What I’ve Done” e “Faint” para agitar o evento.

Para os fãs do flash disco e dos clássicos do rock, o repertório do Gallo Jack Show deve ser um dos favoritos, com canções de grupos como Queen, Bee Gees, Rome e Bon Jovi. Já a banda Maxine, formada por Igo Loureiro (baixo), Marcelo Aquino (vocal), Leandro Ramos (baateria) e Bruno Dammroze (guitarra), levará ao público uma viagem no tempo com os principais sucessos do rock das últimas décadas. Além do bom e velho rock n’roll, o DJ Doctor Jay, comandará as pick-ups com o melhor Hip Hop e House Music.

Gastronomia

No quesito gastronomia, o VAG Nation Brasil contará com opções de hambúrgueres, churrasco, espetinhos, entre outros, com valores a partir de R$10. Destaque para o Burger Gasoline (R$ 30,00), do Armazém Garagem, composto por pão australiano, hambúrguer bovino, queijo cheddar e cebola caramelizada; o Choripan (R$ 25,00), do Bucaneiro, que conta com pão francês, linguiça defumada, maionese e molho chimichurri; o Bife Ancho na Parrilla (R$ 60,00 – 250g), acompanhado de farofa e mix de legumes defumados; a Porção de Costela desossada (600g), servida com arroz carreteiro, farofa e pepino agridoce (R$ 120,00 – Serve duas pessoas), também do Bucaneiro. Haverá também pasteis da Avenida Gourmet, de Carne, Queijo e Pizza (R$ 15,00), as pizzas (R$ 25,00) da Pizzaria Dom Fávero, disponível nos sabores de calabresa, bacon, marguerita, 4 queijos e portuguesa, e os espetinhos da Espetinhos Curitiba, podendo ser de frango (R$ 12,00), alcatra (R$ 13,00), coração de frango (R$ 13,00), xixo (R$ 15,00) e queijo coalho (R$ 10,00).

Para a sobremesa, a dica vai para os sorvetes e açaí (a partir de R$ 10,00), brownie recheado (R$ 18,00) e para o tradicional Churros (R$ 14,00), disponível nos sabores de doce de leite, brigadeiro, creme de avelã ou chocolate branco.

Chopes artesanais e cerveja exclusiva WAG Nation

Para os amantes da cultura cervejeira, uma das mais tradicionais marcas do mercado paranaense marca presença no evento, a Way Beer. Fundada em 2010, a premiada cervejaria disponibilizará os tipos Pilsen (R$ 14,00), IPA (R$ 16,00) e Red Ale (R$ 15,00), além de uma edição inédita do rótulo IPA LOKA, disponível exclusivamente para o evento (R$ 16,00 – garrafa 350ml). A IPA LOKA VAG Nation Brasil combina o estilo IPA com pitadas de artemisia absinthium, resultando em uma cerveja equilibrada com teor alcoólico de 6,5% e 68 de IBU.

Para a criançada, o evento contará com um Espaço Kids especial, assinado pela Kinder Park, com opções de cama elástica, piscina de bolinhas, brinquedos infláveis, entre outros. Os ingressos para a quarta edição do VAG Nation Brasil estão disponíveis com valores a partir de R$ 15,00 (por dia/pedestre) e podem ser adquiridos pelo site oficial: www.vagnationbrasil.com.br. Crianças até 14 anos e pessoas acima de 65 anos não pagam entrada. Acompanhe as novidades também por meio das redes sociais oficiais, pelo Instagram @vagnationbrasil e pelo Facebook.com/vagnationbrasil.

Vag Nation Brasil será no Bosque São Cristóvão. (Foto: Mateus Tamanini). Os Caras do Charlie Brown. (Foto: Fabiano Guma). Gastronomia no VAG Nation Brasil. (Foto: Douglas Straub).