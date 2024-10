Copa Foz do Iguaçu de Kart chega ao fim com as mulheres em alta

A 10ª edição da Copa Foz do Iguaçu de Kart chegou ao fim no último sábado (28/09), tendo como destaque a categoria Academy, que disputada nas três últimas etapas, reuniu mais de 20 mulheres e promete ser a sensação na próxima temporada. A 6ª e última etapa do kart da Terra das Cataratas foi disputada na pista do Adrena Kart, com promoção e organização do Automóvel Clube de Foz do Iguaçu, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

Depois de seis etapas, Rodrigo D’Agostini se sagrou campeão da categoria F-4 A; Bruno Reolon, da F-4 B; Pietro Lamb, da Cadete; Caio Zorzetto, da F-4 Júnior; Amauri Colet, da F-4 Light; Bruno Freitas, do Troféu Cataratas Rental Pró; André Rak, do Troféu Cataratas Rental Super; e Silvia Kyeta da categoria Academy/Feminina.

Resultados da 6ª etapa da Copa Foz do Iguaçu de Kart:

Categoria F-4 A:

1.º) Rodrigo D’Agostini, com 44 pontos;

2.º) Alexander Doroskevich, 36;

3.º) Nicolas Zaparolli, 30;

4.º) Amauri Colet, 30;

5.º) Bruno Reolon, com 21 pontos.

Categoria Rental Super:

1.º) Christian Borowski, com 30 pontos;

2.º) Matias Rodriguez, 24;

3.º) Anderson Eckert, 23;

4.º) Huan Borges, 20;

5.º) Raphael Toffolo, com 19 pontos.

Categoria Rental Pró:

1.º) Tiago Avila, com 30 pontos;

2.º) Rafael Griep, 26;

3.º) José Silva, 23;

4.º) Ozik Pereira, 20;

5.º) Mohamad Jabban, com 19 pontos.

Categoria Academy/Feminina:

1.º) Dara da Silva, com 5 pontos;

2.º) Silvia Kyeta, 13;

3.º) Julia Coimbra, 12;

4.º) Franciele da Silva, 11;

5.º) Fernanda Marçal, com 10 pontos.

Classificação final da Copa Foz do Iguaçu de Kart:

Categoria F-4 A:

1.º) Rodrigo D’Agostini, com 226 pontos;

2.º) Lucas Cartieri, 165;

3.º) Nicolas Zaparolli, 128;

4.º) Walter Bertoni, 106;

5.º) Arturito Júnior, 99;

6.º) Firás Fahas, 8;

7.º) Vinicius Martins, 4;

8.º) Pedro Calegário, com 2 pontos.

Categoria F-4 B:

1.º) Bruno Reolon, com 214 pontos;

2.º) Alan Bueno, 94;

3.º) Fernando Rossafa, 92;

4.º) Auber Miola, 68;

5.º) William Reolon, 58;

6.º) Marcos Rosa, 40;

7.º) Eduardo Ferrari, com 34 pontos.

Categoria Cadete:

1.º) Pietro Lamb, com 46 pontos;

2.º) Pedro Toffolo, 39;

3.º) Tomaz Sperafico, com 34 pontos;

Categoria F-4 Júnior:

1.º) Caio Zorzetto, com 102 pontos;

2.º) Luigi Gollin, 71;

3.º) Amir Osman, com 59 pontos;

Categoria F-4 Light:

1.º) Amauri Colet, com 93 pontos;

2.º) Eduardo Acosta, 82;

3.º) Rafael Griep, 69;

4.º) Konrado Trage, 66;

5.º) Galileu Terada, 32;

6.º) Fábio Dallagnol, 1;

7.º) Ebano Pimenta, com 1 pontos.

Troféu Cataratas Rental Pró:

1.º) Bruno Freitas, com 131 pontos;

2.º) Tiago Avila, 130;

3.º) Luís Noal, 108;

4.º) Bruno Freitas, 107;

5.º) Mohamed Jabbam, 95;

6.º) Daltro Souza, 92;

7.º) Gabriel Bernardes, 77;

8.º) Pedro Messa, 54;

9.º) Ozik Pereira, 54;

10.º) Derlis Cuenca, 53;

11.º) William Serrato, 39;

12.º) André Gomes, 31;

13.º) Fernando Espinosa, 29;

14.º) Felipe Goularth, 29;

15.º) Ricardo Giehl, 27;

16.º) Thiago Ferrari, 19;

17.º) André Barbosa, 18;

18.º) Federico Sartore, 13;

19.º) Vinicius Chine, 12;

20.º) Jean Neto, 9;

21.º) César Gabriel, com 9 pontos.

Troféu Cataratas Rental Super:

1.º) André Rak, com 138 pontos;

2.º) Anderson Eckert, 123;

3.º) Raphael Toffolo, 120;

4.º) Renato Barbosa, 114;

5.º) Matias Rodrigues, 113;

6.º) Matheus Barreto, 107;

7.º) Huan Borges, 104;

8.º) Fabiano Rimonato, 77;

9.º) Jefferson Santos, 37;

10.º) Rafael Grings, 35;

11.º) Leandro Rauber, 33;

12.º) Erick Moura, 27;

13.º) Anderson Rodrigues, 23;

14.º) Rafael Vefago, 20;

15.º) Sérgio Conceição, 14;

16.º) Gabriel Nascimento, 13;

17.º) Adriel Melo,13;

18.º) Johnny Almeida, 9;

19.º) Vitor Schuster, 9;

20.º) Otávio Fogaça, com 1 ponto.

Categoria Academy/Feminina:

1.º) Silvia Kyeta, com 33 pontos;

2.º) Franciele da Silva, 30;

3.º) Júlia Coimbra, 26;

4.º) Amanda Almeida, 24;

5.º) Adriana Britez, 22;

6.º) Fernanda Marçal, 22;

7.º) Yasmin Saada, 20;

8.º) Ana Noeal, 19;

9.º) Julienne Ronsoni, 15;

10.º) Tati Lamb, 13;

11.º) Letícia Dolizny, 10;

12.º) Ane Rosa, 8;

13.º) Josmari Slusarski, com 7 pontos.

(Fotos: Pablo Salazar/Divulgação).

Rodrigo D’Agostini conquistou o título da categoria F-4 A com mais uma vitória.