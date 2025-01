Consórcios impulsionam mercado de veículos leves no Brasil

O mercado de consórcios de veículos leves vive um momento de alta no Brasil. Reflexo dessa tendência positiva é o desempenho do Consórcio Grupo Carbel, que registrou um crescimento de 27,74% no volume de créditos comercializados entre janeiro e outubro de 2024, em comparação ao mesmo período do ano anterior. A empresa alcançou cerca de R$ 35,3 milhões, resultado das 376 cotas vendidas no acumulado do ano. Além disso, as contemplações avançaram 46%, com cerca de 83% dos contratos já faturados.

Segundo o gerente de vendas do Consórcio Grupo Carbel, Helton Gomes, o cenário reforça o consórcio como uma alternativa interessante para quem deseja adquirir bens de forma planejada e sem recorrer a financiamentos tradicionais. “O consórcio é uma opção atrativa para quem quer fugir das taxas de juros. As flexibilidades de planos e a facilidade de pagamento têm atraído cada vez mais pessoas para esta modalidade”, afirma Gomes.

Com planos que variam de 12 a 110 meses, o Consórcio Grupo Carbel oferece parcelas acessíveis a partir de R$ 627 e a possibilidade de incluir o veículo usado na negociação. Outro diferencial é a facilidade no momento da contratação: o cliente pode optar por realizar o processo online ou presencialmente em qualquer concessionária do Grupo. “Temos consultores em todas as lojas para orientar o cliente a encontrar um consórcio que se encaixe no seu bolso”, destaca Gomes.

Cenário nacional

Os números positivos do Grupo Carbel acompanham a onda de crescimento do setor no país. De acordo com a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), o volume de créditos comercializados no Brasil cresceu 15,4% até outubro de 2024, totalizando aproximadamente R$ 97 bilhões, impulsionado pela venda de 1,45 milhão de cotas. No mesmo período, o volume de créditos disponibilizados registrou um aumento de 16,6%, chegando a cerca de R$ 38 bilhões.

Esse desempenho reforça a importância do consórcio como uma solução eficiente para os consumidores que desejam adquirir veículos sem pressa, planejando suas finanças com mais tranquilidade e segurança. (Foto: Consórcio Carbel/Divulgação).