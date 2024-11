Conheça os vencedores da promoção “Fan Test Hyundai”

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Hyundai Motor Brasil, patrocinadora oficial da Conmebol Libertadores®, anuncia os vencedores da promoção “Fan Test Hyundai”. Nesta ação, aqueles que realizassem test drives em modelos HB20 e Creta nas concessionárias participantes concorreriam a dois carros zero-quilômetro, versões topo de gama da linha HB20 e Creta, e uma viagem com acompanhante para a grande final da maior competição de clubes de futebol das Américas, no dia 30 de novembro, na Argentina.

O primeiro prêmio, um HB20 Platinum Safety, teve como vencedor Rodrigo Pordeus da Silva, que realizou seu test-drive na concessionária HMB Pateo João Pessoa, na capital paraibana. “Eu tinha um carro de outra marca que ainda não estava nem quitado e vivia dando problema. Consegui vendê-lo e comecei a busca por um novo. Foi assim que aconteceu esse test-drive na HMB Pateo João Pessoa e a minha participação na promoção. Os vendedores me explicaram a ação e topei participar. Não haveria momento melhor para um prêmio como esse, vai fazer toda a diferença para mim”, explica Rodrigo.

O segundo prêmio, um Creta Ultimate Dual Tone, foi entregue a José Carlos de Morais, graças ao número da sorte cadastrado na concessionária HMB Grand Brasil Guarulhos, em São Paulo. “Acho que dei um pouco de trabalho para o pessoal da Hyundai, pois recebi e-mails, mensagens de WhatsApp e diversos avisos, mas custava a acreditar que era verdade. Apenas com o vendedor da Grand Brasil Guarulhos me ligando é que caiu a ficha. Fiz o test-drive devido a admiração que tenho pelos modelos da marca. Estou muito feliz por agora ter um Hyundai Creta para chamar de meu”, conta José Carlos.

Os ganhadores da viagem com acompanhante, incluindo passagens aéreas, hospedagem, alimentação e ingressos para a final da Conmebol Libertadores®, foram Leandro Rogério Camboim da Silveira, de Santa Maria (RS); Felipe Rosa, de São Paulo (SP); Márcio Luis Fragnani, de São Bernardo do Campo (SP); Alcindo Pereira Neto, de Novo Hamburgo (RS); e Mayara Batista da Silva, de Caruaru (PE).

Na promoção “Fan Test Hyundai”, cada test drive gerava um código a ser cadastrado no hotsite da ação. Esse registro do test drive deu ao participante direito a 20 números da sorte. Para clientes que realizaram serviços ou compras de peças nas concessionárias participantes, a inscrição gerava 30 números da sorte. As chances aumentavam para aqueles que comprassem veículos Hyundai, podendo chegar até 190 números da sorte na compra de um Creta Platinum, por exemplo.

A promoção ainda distribuiu vale-brindes de R$ 300 a serem utilizados na plataforma de presentes e experiências Carpe Diem. O valor poderá ser usado em artigos esportivos, vouchers para plataformas de streaming, bônus em hospedagens e descontos em combustível, entre outras opções. (Foto: Hyundai/Divulgação).