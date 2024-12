Confira o calendário e os valores para 2025

O calendário de pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2025 do Paraná foi divulgado pelo governo estadual. Para o próximo ano, o tributo pode ser pago em cota única, entre os dias 20 e 24 de janeiro (conforme o número final da placa), com desconto de 6%.

Quem preferir parcelar, poderá aproveitar o pagamento em cinco parcelas oferecido pelo governo do Paraná, ou quitar o valor em até 12 parcelas por meio do Aplicativo Zul+ (detalhes abaixo).

Cálculo

O IPVA é calculado a partir de uma alíquota definida em cada estado sobre o valor de mercado do automóvel, de acordo com a tabela FIPE. No Paraná, alíquota de 2025 será divulgada apenas no dia 2 de janeiro. Em 2024, ela foi de 3,5% para carros e motos. Se a alíquota for mantida, um veículo que custa R$ 50 mil terá que pagar R$ 1.750,00.

Atraso no pagamento

O atraso no pagamento do IPVA não é uma infração de trânsito, mas implica no acréscimo de juros ao valor do imposto. Além disso, quem não quitar o IPVA também não conseguirá fazer o licenciamento do veículo, outra taxa que pode ser paga agora, porém, com vencimento em outro momento do ano. De acordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), conduzir um veículo que não está registrado e devidamente licenciado é uma infração gravíssima. A multa neste caso é de R$ 293,47 e 7 pontos na CNH.

Sem o licenciamento em dia, o veículo também não pode ser transferido e ainda pode ser retido em uma blitz policial, caso represente um risco à segurança. Por último, o nome do proprietário pode ser incluído na dívida ativa e também na lista de devedores do SPC, Serasa e SCPC.

Dicas para pagar o IPVA

