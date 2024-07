Conectividade e transição energética rumo à sustentabilidade em discussão

Com o objetivo de propagar a tecnologia e o progresso da mobilidade, as atividades da SAE BRASIL são importantes fontes de conhecimento e atualização tecnológica da indústria. Como uma associação sem fins lucrativos, foca em inovações e tendências da mobilidade brasileira e internacional, tornando-se uma fonte essencial de conhecimento e atualização tecnológica. Seus eventos são fundamentais para profissionais que buscam insights estratégicos e participam da criação de projetos que impulsionam o setor.

O 21.° Fórum SAE BRASIL da Mobilidade, intitulado “Brasil em Movimento: Conectividade e Transição Energética Rumo à Sustentabilidade”, será realizado em Curitiba pela Seção Regional Paraná e Santa Catarina. O evento, destinado a engenheiros, executivos, profissionais da área da mobilidade, estudantes e entusiastas, visa discutir o futuro da mobilidade. “O Fórum abordará as principais tendências, desafios e oportunidades relacionados à transição tecnológica e sua interface com a conectividade, ressaltando como estas perspectivas podem ajudar a moldar uma mobilidade sustentável. Este ano, além de proporcionar experiências reais aos participantes do evento, o evento vai ampliar o escopo de sua programação com novas áreas temáticas”, relata o diretor regional da SAE BRASIL PR/SC, Renato Faria.

O evento irá analisar tendências tecnológicas e inovações envolvendo fontes de energia renováveis, a eletrificação e hibridização do powertrain, o uso de biocombustíveis, a evolução dos motores, e a combustão em especial para veículos comerciais e fora de estrada. Além de um espaço para uma discussão sobre os caminhos que promovem a aproximação entre os princípios de sustentabilidade e as necessidades da mobilidade do futuro. A partir desta motivação central serão debatidas estratégias, regulamentações e melhores práticas de mitigação de impactos ambientais no setor. Isso inclui a redução de emissões de gases poluentes, avanços em eficiência energética, a adoção de práticas de design sustentável e o impacto da reciclagem de produtos no ciclo de uso.

Ainda, durante o evento acontece a final do Hackathon SAE BRASIL da Mobilidade 2024, evento colaborativo para fomentar uma cultura empreendedora, com experiências práticas de desafios reais da sociedade, com coparticipação e mentoria de especialistas de mercado, treinamentos, ferramentas e metodologias de inovações. Durante o 21º Fórum SAE BRASIL da Mobilidade, as equipes finalistas poderão participar dos dois dias de evento, além disso, os dois finalistas também apresentarão seus projetos inovadores para o público presente no fórum.

O encontro será realizado no Centro de Eventos FIEP (Federação das Indústrias do Estado do Paraná), em Curitiba, nos dias 7 e 8 de agosto. O evento contará com mais de 40 convidados, entre palestrantes e moderadores, distribuídos em 11 painéis que abordarão diversas temáticas, como eletrificação, descarbonização, sustentabilidade, economia circular, profissional do futuro, agricultura, entre outras.

Confira a programação:

7 de agosto (quarta-feira):

Welcome coffee e credenciamento – 7h30;

Abertura – 8h30;

Palestra de Abertura: 9h15;

Painel de Veículos Leves: 10h25;

Painel de Cidades, Infraestrutura e Conectividade: 11h20;

Painel Profissional do Futuro: 14h;

Painel Descarbonização e Combustíveis: 15h10;

Painel Mobilidade no Agronegócio: 17h05;

Coquetel de Networking: 18h15.

8 de agosto (quinta-feira):

Welcome coffee e credenciamento-7h30

Abertura – 8h20;

Painel CEOs: 8h30;

Painel Hackathon: 9h35;

Painel Sustentabilidade e Economia Circular: 10h20;

Painel Veículos Pesados: 11h15;

Painel Mobilidade de Cargas: 14h15;

Painel Máquinas de Construção: 15h45;

Encerramento: 17 horas.

Serviço:

21.° Fórum SAE BRASIL da Mobilidade

Endereço: Centro de Eventos FIEP (Federação das Indústrias do Estado do Paraná)

Avenida Com. Franco, 1341 — Jardim Botânico, Curitiba (PR)

Data: 7 e 8 de agosto

Horário: Dia 7 —7h30 às 18h; dia 8 — 7h30 às 17h30

Site: https://saebrasil.org.br/eventos/21o-forum-sae-brasil-da-mobilidade-secao-pr-forum-sc/. (Fotos: Fórum SAE BRASIL/Divulgação).